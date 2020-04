Ab dem 19. April 2020 wird es definitv auch in der Fußball-Kreisoberliga nicht wieder losgehen.Foto: Thomas Koepke

Viele Verbände und Organisationen haben bereits die laufende Saison abgebrochen oder werden diese in Kürze beenden.

Salzwedel l Von diesen ganz klaren Entscheidungen ist der Fußball Verband Sachsen-Anhalt noch weit entfernt. Nun wurde das offizielle Datum der Aussetzung - es war der 19. April 2020 - auf unbestimmte Zeit erweitert. Das ist ein erstes eindeutiges Zeichen auf ein Saisonende.

Wiederaufnahme mit 14-tägiger Vorlauffrist

Dazu kam am vergangenen Montag das Präsidium des FSA in einer Telefon- und Videokonferenz zusammen und traf einige Beschlüsse. Auf der Internetpräsenz des FSA heißt es dazu:

Das Präsidium des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt beschloss in seiner außerplanmäßigen Videokonferenz am vergangenen Montag, 6. April 2020, den gesamten Spielbetrieb (Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele) in allen Spielebenen des Landesverbandes zunächst erst einmal über den 19. April 2020 hinaus bis auf weiteres nicht weiter fortzuführen.

Eine Fortsetzung der Spiele im Amateurbereich soll mindestens 14 Tage vorher angekündigt werden. Dieses abgestimmte Vorgehen resultierte aus einer Videokonferenz in der letzten Woche mit dem DFB, an welcher die Präsidenten und Geschäftsführer aller Regional- und Landesverbände teilnahmen.

Vorgaben der Behörden einhalten

„Der Amateurfußball ist derzeit bundesweit komplett ausgesetzt. Das Betreten vorhandener öffentlicher sowie privater Sportanlagen ist für Publikumsverkehr nicht erlaubt. Deshalb findet derzeit auch kein gewohnter Trainingsbetrieb im Amateurbereich statt. Dieser Anordnung durch staatliche oder behördliche Stellen sind bei der Bekämpfung des Corona-Virus strikt Folge zu leisten“, so Frank Hering, kommissarischer Präsident des FSA.

In der stattgefundenen Videokonferenz des FSA Vorstandes wurde beraten, die Spiel- und Jugendordnung des FSA aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie anzupassen. Dies beinhaltet abweichende Regelungen unter anderem für das Ende des Spieljahres 2019/2020, für den Beginn des folgenden Spieljahres 2020/2021, zur Regelung von Auf- und Abstieg oder einer möglichen Nichtwertung der Saison.

FSA-Geschäftsstelle telefonisch erreichbar

Eine sorgfältige Neubewertung der Lage, hinsichtlich der Veröffentlichung neuer Informationen, aktueller Hinweise und weiterer notwendiger Schritte, erfolgt seitens des Präsidiums in regelmäßigen Abständen.

Hinweis: Die Geschäftsstelle des FSA bleibt entsprechend bis auf Weiteres für Publikumsverkehr geschlossen. Eine telefonische Erreichbarkeit ist von Montag bis Freitag im Zeitraum 9 bis 14 Uhr gewährleistet. Rund um die Uhr finden Interessierte weiterhin alle Informationen rund um den Fußballverband Sachsen-Anhalt unter www.fsa-online.de/ oder www.facebook.com/fussballverbandsa/.