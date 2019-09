Fabian Tödter (links) und Christoph Stolz kämpfen hier um das Leder. Am Ende siegte die Einracht. Foto: Marc Wiedemann

Die Landesklasse-Reserve des SV Eintracht Salzwedel 09 feierte einen Derbysieg über die SG Eintracht Mechau.

Salzwedel l Auf der Salzwedeler Flora konnte die Mannschaft von Roman Dölle einen 0:1-Pausenrückstand in einen 3:1-Sieg drehen.

Bei deutlich angenehmeren Temperaturen legten sowohl die 09er, als auch die SGE ein hohes Tempo an den Tag. Doch während die Platzherren zu Beginn offensiv kaum stattfanden, verbuchten die Gäste aus Mechau frühzeitig gute Einschussmöglichkeiten.

Mechau trifft früh zur Führung

Nachdem Christoph Stolz (1./gehalten) und Alexander Weber (9./gehalten) noch glücklos blieben, machte es Tommy Neubauer in der zehnten Minute deutlich besser. Neubauer zog aus der zweiten Reihe ab und war per Traumtor erfolgreich - 0:1.

Die Mechauer zogen sich mit der Führung im Rücken zurück und überließen den Gegner den Ball und weite Räume des Spielfeldes. Allerdings wussten die Gastgeber mit dieser optischen Überlegenheit kaum etwas anzufangen. Während Philipp Schernikau aus der Drehung (34./vorbei) und Fabian Tödter (41./gehalten) das 1:1 auf dem Fuß hatten aber vergaben, verpasste es auf der anderen Seite auch Weber (38./drüber) auf 2:0 zu erhöhen.

In den zweiten 45 Minuten erwischten die Mechauer erneut den besseren Start. Weber eroberte den Ball und drang in die Box ein. Dort fand er den besser postierten Marcus Paulini, der den Ball aber nicht an SVE-Schlussmann Christian Oesterling vorbei brachte (48.).

Bruns belohnt Einwechselung

In der 52. Minute tätigte Salzwedels Trainer Roman Dölle einen Wechsel, der sich noch mehr als lohnen sollte. Mit Max Bruns bekamen die Jeetzestädter nämlich neuen Schwung in das Offensivspiel. Nachdem Schernikau (50./knapp vorbei) und Bruns (54./knapp drüber) weitere Gelegenheiten zum Ausgleich ausließen, machte es Hannes Buchmeyer in der 56. Minute besser - 1:1.

Die Salzwedeler waren in dieser Phase richtig gut im Spiel und machten weiter Druck. Erst erzielte Bruns in der 60. Minute die 2:1-Führung und elf Minuten später konnte Bruns nach einer überragenden Flanke von Mario Schulz sogar auf 3:1 erhöhen.

Als dann direkt im Anschluss Mechaus Nütten wegen einer Notbremse vom Platz flog, schien die Partie im Prinzip entschieden. Steffen Neubauer hätte in der 78. Minute zwar beinahe den 2:3-Anschlusstreffer erzielt, doch viel mehr brachte die SGE in Unterzahl nicht mehr zu Stande. In der Schlussphase spielten die Salzwedeler die Uhr souverän herunter und verpassten dabei sogar einen noch höheren Sieg.

Statistik

SV Eintracht Salzwedel 09 II: Oesterling - Buchmeyer (76./Niemeyer), Stephan, Manthey, Wagner, Just, Makowka (63./Müller), Tödter (52./Bruns), Kremer, Schernikau, Schulz.

SG Eintracht Mechau: Scholze - Ollendorf, Weber (79./Nahser), S. Neubauer, Stolz (35./Schulz), T. Neubauer, Nütten, Timm, Ischenko, Meeves, Paulini (61./Tesch).

Torfolge: 0:1 Tommy Neubauer (10.), 1:1 Hannes Buchmeyer (56.), 2:1, 3:1 Max Jonas Bruns (60., 71.).

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte gegen Kevin Nütten wegen einer Notbremse (72./SG Eintracht Mechau).