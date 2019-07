Die Zweitvertretung des SV Eintracht Salzwedel 09 startete in die Vorbereitung auf die kommende Kreisoberliga-Saison 2019/20.

Salzwedel l Zum Trainingsauftakt begrüßte das Trainerduo um Chef-Trainer Roman Dölle und Co-Trainer Volker Lenz lediglich neun Spieler. Neben den beiden externen Neuzugängen Christian Makowka (SV Eintracht Chüden), dem Ex-Salzwedeler Mario Schulz (SV Eintracht Chüden) und Max Bruns (SG Eintracht Mechau), durften die Übungsleiter zwei weitere bekannte Gesichter begrüßen.

Wagner kehrt zurück zur Eintracht

Während mit Steven Just ein schneller Spieler für die linke Seite mehr oder weniger reaktiviert wurde, stößt mit Marcel Block ein Eigengewächs, das bereits in der vergangenen Spielzeit mehrfach aushalf, zum Kader der Eintracht-Reserve dazu. Von den externen Neuzugängen fehlte am ersten Trainingstag lediglich Benjamin Wagner, der nach zwei Jahren bei der SG Eintracht Mechau ebenfalls zu seinen Wurzeln zurückkehrte.

Am ersten Trainingstag ließen es die Salzwedeler noch relativ ruhig angehen. Auf eine kurze Begrüßung auf dem Feld, folgten eine leichte Erwärmung und ein paar Pass- sowie Spielformen. Wichtig war es laut Roman Dölle „erst einmal langsam wieder reinzukommen und sich untereinander kennenzulernen“.

Bilder Zum Auftakt konnten Chef-Coach Roman Dölle und sein Assistent Volker Lenz lediglich neun Spieler begrüßen. Foto: Marc Wiedemann



Zielstellung noch unklar

Mit Blick auf die kommende Saison wollte sich Roman Dölle noch nicht zu sehr in die Karten schauen lassen. Der Übungsleiter der Jeetzestädter gab beim Vorbereitungsstart noch keine genaue Zielsetzung aus. Kurzfristig wird es vorrangig darum gehen „die Neuzugänge zu integrieren“. Doch leicht wird auch das nicht. Zwar hat die zweite Mannschaft der 09er - nicht zuletzt wegen der doch zahlreichen Neuzugänge - auf dem Papier eine schlagkräftige Truppe zusammen. Doch die Vergangenheit bewies, dass es mit dem Personal auch ganz schnell sehr dünn werden kann, weshalb sicherlich des Öfteren Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft oder der A-Jugend aushelfen werden. Für die Liga hat sicherlich erst einmal der Klassenerhalt die oberste Priorität, wobei Roman Dölle bereits durchblicken ließ, dass, wenn alles optimal läuft, durchaus auch ein Top-Ten-Platz anzustreben wäre.

In der Vorbereitung wird sich insgesamt nicht viel ändern. Sicher wird die Intensität der Einheiten etwas höher sein, um eine gewisse Grundfitness zu erlangen, doch zusätzliche Einheiten in der Woche plant Dölle nicht. Stattdessen wird es, wie in den Jahren zuvor, einmal auf dem „Schwarzen Berg“ am Stadtrand gehen und zudem wird es auch die alljährliche Rad-Tour als teambildende Maßnahme geben.

In der Vorbereitung bestreiten die Kreisstädter lediglich zwei Testspiele. Zum einen empfangen die Salzwedeler am 27. August (14 Uhr) die U18 der JSG Lemgow/Gartow und einen Tag später (14 Uhr) gastieren die 09er beim Kreisliga-Vertreter SG Saalfeld.