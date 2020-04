Einen Fußballplatz gibt es in dem etwa 120 Einwohner zählenden Dorf Barnebeck schon lange nicht mehr.

Barnebeck l Das war nicht immer so. Alte Pokale, Fotografien und Zeitungsartikel erinnern an den FC Blücher Barnebeck, der 1913 in dem Ort 15 Kilometer westlich von Salzwedel gegründet wurde.

Toni Winkelmann, Barnebecks Ortsbürgermeister und Chronist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte des Ortes zu erfassen und zu bewahren. Zwei Bilder und vier Pokale hat er bei Bewohnern des Dorfes ausfindig gemacht, die Spieler des FC Blücher Barnebeck zeigen und von ihnen gewonnen wurden. Allerdings war es gar nicht so einfach herauszufinden, wo der FC Blücher gekickt hat.

Als der Fußball noch im Dorf lebte

Einen Sportplatz gibt es in dem Dorf nicht mehr. Die Info, dass die Fußballer auf dem Osterfeuerplatz gekickt haben, zweifelte Winkelmann selbst an, da die Gegend nicht mit dem Hintergrund auf den Fotos zusammenpasst, die die Mannschaft von damals zeigt.

Bilder Vier Pokale, die der FC Blücher Barnebeck gewonnen hat, konnte Toni Winkelmann in dem Ort ausfindig machen. Die älteste Trophäe (links) stammt vom...



Die Pyramidenpappeln am Langenapeler Weg verraten Ortschronist Toni Winkelmann, dass das Mannschaftsbild auf der Rieck‘schen Wische aufgenommen wurde.Foto:...



Ortschronist Toni Winkelmann. Foto: Marco Heide



Diese Einladung zum Sportfest erschien am 5. Juli 1930 im Salzwedeler Wochenblatt. Repro: Stadtarchiv Salzwedel



Ein weiteres Bild, das die Spieler des FC Blücher Barnebeck zeigt. Allerdings ist nicht sicher, ob auch Spieler anderer Vereine abgebildet sind. Foto: Winkelmann



Während des Vor-Ort-Termins mit der Volksstimme kommt ein Anwohner vorbei. „Die haben auf der Rieck‘schen Wiese hinter der Hühnerfarm am Weg nach Langenapel gespielt“, weiß der Mann zu berichten.

„Daran habe ich auch schon gedacht. Dort stehen Pyramidenpappeln, die auf einem Bild eindeutig im Hintergrund zu sehen sind“, sagt Toni Winkelmann. Im Nachhinein fand er noch heraus, dass der Barnebecker Sportplatz am Osterfeuerplatz erst Anfang der 60er Jahre entstand. Dort wurde von der damaligen Gemeinde Barnebeck ein Sportplatz angelegt, der sogar eine Weitsprunggrube hatte. Die Spuren zu diesem Sportplatz enden in den späten 70er Jahren.

Gründung im Jahr 1913

Während das Ende des organisierten Sports in Barnebeck nicht dokumentiert ist, sind die Anfänge belegbar. Die Geschichte des FC Blücher Barnebeck begann 1913. Dies belegen zwei Artikel aus dem Salzwedeler Wochenblatt vom 23. und 29. Mai 1919, die das sechsjährige Stiftungsfest des Vereins zum Thema hatten.

Barnebeck war zu dieser Zeit offenbar eine Fußballhochburg in den Dörfern westlich von Salzwedel. Denn im Rahmen des Stiftungsfests am 25. Mai 1919 wurde auf Initiative des Dorflehrers Max Heinze die Altmärkische Ballspiel-Vereinigung Kreis Salzwedel-West gegründet. Neben Barnebeck traten dieser Vereinigung Vereine aus Bonese, Dahrendorf und Diesdorf mit jeweils zwei Mannschaften bei. Im Juli 1919 startete die Ballspiel-Vereinigung ihre erste Spielserie.

Neben dem Vorsitzenden Lehrer Heinze, der laut Zeitungsbericht vortrefflich die Statuten ausgearbeitet hatte, gehörten Willi Ritzke (Diesdorf) als zweiter Vorsitzender und Walter Gädke (Barnebeck) als Kassierer und Schriftführer zum Vorstand des neugegründeten Verbandes. Das Salzwedeler Wochenblatt schrieb über die Gründungsversammlung:

„Sämtliche Vertreter waren sich darin einig, geschlossen an das Werk heranzutreten, um den schönen Sport auch auf dem Lande weiter zu verbreiten.“

700 Zuschauer beim Fußball-Turnier

Im Anschluss an die Verbandsgründung spielten die Teams aus Barnebeck, Diesdorf, Bonese und Dahrendorf ein Turnier vor 700 Zuschauern aus. Die Partien wurden ausgelost. Diesdorf besiegte die Boneser 3:0. Im Anschluss bekam es Barnebeck mit Dahrendorf zu tun. Die Hausherren setzten sich 1:0 durch und führten im Entscheidungsspiel gegen Diesdorf schnell 2:0. Allerdings gelang den Diesdorfern bis zum Schlusspfiff noch der Ausgleich. Dann etwas kurios: Die Diesdorfer wollten bis zur Entscheidung weiterspielen, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit überließen die Barnebecker den Gästen den Siegerkranz.

Vielleicht verzichteten die Barnebecker damals auch auf die Fortsetzung des Spiels, weil sie schnell zur Party wollten. Denn vom Sportplatz ging es mit einem Umzug zum Tanzsaal, der laut Zeitungsbericht völlig überfüllt war. Dennoch: „Mit Freuden kann der FC Blücher auf sein Stiftungsfest zurückblicken, er hat sich viele neue Freunde für den Sport erworben“, schrieb das Salzwedeler Wochenenblatt zum Abschluss des Berichtes.

Verein existiert nach dem Krieg nicht mehr

Zeitungsartikel, in denen der FC Blücher Barnebeck Erwähnung findet, gibt es bis in die 30er Jahre hinein. „Viele kleine Vereine haben Anfang der 40er den Spielbetrieb einstellen müssen, da die Spieler im Krieg waren“, erklärt Salzwedels Stadtarchivar Steffen Langusch. Spätestens am 20. September 1945 endete die Geschichte des FC Blücher Barnebeck, da an diesem Tag die Alliierten die allgemeine Auflösung der Sportvereine in Deutschland verfügten. Auf eine Neugründung des Vereins gibt es keine Hinweise.

„Nach 1945 wurde in Barnebeck auch noch Fußball gespielt, aber nicht mehr in einem Verein. Beispielsweise spielten die Barnebecker gegen die Kompanie Henningen oder gegen Hohendolsleben“, hat Toni Winkelmann erfahren. „Das endete aber auch in den 80er Jahren. Seit zirka zehn Jahren spielt eine Barnebecker Mannschaft immer am 3. Oktober bei einem Turnier der Altgemeinde Henningen“, erklärt der Ortsbürgermeister. Die Fußballtradition des kleinen Dorfes lebt noch immer einmal im Jahr wieder auf.

Ortschronist Toni Winkelmann ist auf der Suche nach weiteren Infos zum FC Blücher und zum Dorf Barnebeck. Diese können an barnebeck@mail.de gesendet werden.