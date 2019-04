Gardelegens Johan Luckschat (rechts) kommt in dieser Szene nicht an Jübars Sarah Jane Sprung vorbei. Foto: Thomas Koepke

Weiter ohne Sieg in der Platzierungsrunde der E-Junioren sind die Kicker des SSV 80 Gardelegen II.

Gardelegen l Die Schützlinge von Maik Schnürer und Ralf Ronneburg unterlagen dem FC Jübar/Bornsen am Ende noch deutlich mit 0:3 (0:0) und rangieren mit null Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz.

Anders die Jübarer, die sich bereits den zweiten Sieg im zweiten Match erspielten und punktgleich mit Tabellenführer VfB 07 Klötze an der Spitze des Klassements liegen.

Gäste dominieren

Und die Schützlinge von Denis Jahnke übernahmen auch sofort das Kommando auf dem Platz, doch einige graue Haare mehr dürfte der Coach - zumindest nach der ersten Hälfte - auf dem Kopf dazubekommen haben. Was seine Mannschaft nämlich vergaß, waren die Tore zu erzielen.

Gleich mehrfach tauchten die Gäste gefährlich vor dem SSV-Kasten auf, blieben aber entweder in der vielbeinigen SSV-Abwehr hängen, oder scheiterten an den eigenen Nerven beziehungsweise am Aluminium. Nach einer Viertelstunde klatschte nämlich ein versuch von Marlon Fischbeck an den Querbalken.

Auf der anderen Seite versuchten es die Gardelegener immer wieder, den wuchtugen Jamie Kossan einzubinden. Immer wieder angetrieben vom starken Leaven Mertens gelangte das Leder auch mehrmals zu ihm oder zu Ole Schubert, doch vor dem Tor blieb der SSV II blass.

Halbzeit ohne Tore

Auf der anderen Seite scheiterten die Gäste auch noch mehrfach, wobei Fynn Rosenau und auch Tim Hähnel gute Gelegenheiten ausließen. So ging es mit dem torlosen Remis, das den Gardelegenern sicher gut zu Gesicht stand, in die Halbzeitpause.

In den zweiten 25 Minuten machten die Jübarer dann aber Nägel mit Köpfen. Nun agierten sie vor dem Tor konzentrierte. So auch Fynn Rosenow in Minute 30, der eine Flanke von Mathis Stark ins Tor köpfen konnte - 0:1.

Rosenow schnürt Doppelpack

Damit war der Bann gebrochen, und die spielerische Leichtigkeit kehrte zurück. Nur zehn Minuten später war erneut Rosenow zur Stelle und sorgte mit dem 2:0 nicht nur für eine deutlichere Führung, sondern auch für eine Vorentscheidung. Bei den Gardelegener ließen nämlich zusehends die Kräfte nach, Entlastung nach vorn gab es nur noch selten. Dafür berannten die Gäste weiter permanent das Tor des SSV II - kurz vor dem Ende auch noch einmal mit Erfolg.

Mathis Starck, der ohnehin eine gute Partie spielte, war diesmal nicht als Vorbereiter - wie noch beim 1:0 - zur Stelle, sondern als Vollstrecker. Sein 3:0 (48.) bedeutete auch gleichzeitig den Endstand in der doch recht einseitigen Partie.

Statistik

Torfolge: 0:1, 0:2 Fynn Luca Rosenow (30., 41.), 0:3 Mathis Starck (48.).

SSV 80 Gardelegen II: Berlin - Fehse, Büchau, Uhler, Kossan, Schubert, Luckschat, Mertens (Schrader, Brämer, Gutsche).

FC Jübar/Bornsen: L. Fischbeck - Starck, Reimann, M. Fischbeck, Junke, Jahnke, Sprung, Rosenow (Hähnel, Fäsche).