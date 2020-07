Aufgrund einer Sonderregelung des Kreisfachverbandes Fußball Börde steigt der FCO aus der Bördeliga in die Bördeoberliga auf.

Die Delegierten des außerordentlichen Verbandstages des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) haben am 12. Juni 2020 beschlossen, die Spielzeit 2019/2020 für alle Alters- und Spielklassen auf Kreis- und Landesebene zum 30. Juni 2020 abzubrechen. Die Kreisfachverbände gaben nun abschließend die Auf- und Abstiegsregeln bekannt.

Mannschaft erhält neue Trikots

Die Männermannschaft des 1. FC Oebisfelde wird als Zweitplatzierter der Kreisliga Börde das Aufstiegsrecht wahrnehmen und in der Saison 2020/2021 in der Kreisoberliga Börde starten. Die Spieler und das Trainergespann erhielten brandneue Aufstiegs-Shirts von der Werbeteam Seifert GmbH aus Wolfsburg. Jetzt geht es für alle Mannschaften des 1. FC Oebisfelde in die Sommerpause.

Die geplanten Veranstaltungen des Vereins im Sommer wurden auf Grund der Corona-Pandemie verlegt. Demnächst steigt in Oebisfelde auch das VfL Wolfsburg Fußballcamp.