Der FSV Heide Letzlingen hat den Kreveser SV in der Landesklasse, Staffel I, empfangen.

Letzlingen l In einem hitzigen Duell zweier Mannschaften, die keinen Zentimeter Rasen auf dem Platz schonten, hat der FSV Heide Letzlingen mit einem 2:1-Sieg gegen den Kreveser SV die Oberhand behalten.

Förster betreut die Mannschaft

Die Letzlinger, die von Interimstrainer Dieter Förster betreut wurden, konnten mit rassigem Kampf und Einsatz glänzen. Doch in der Schlussphase des Spiels musste der FSV mehr zittern, als ihm lieb war.

Mit dem Kreveser Anschluss von Robert Müller in der 91.Minute, blitzten die Erinnerungen an den in der Vorwoche aus der Hand gegebenen Sieg nach 0:3-Führung gegen den MTV Beetzendorf auf. „Das Spiel steckte noch in den Köpfen. Umso schöner ist es, dass es mit dem Sieg geklappt hat“, konstatierte ein glücklicher Dieter Förster.

Dem 2:1 des SV Krevese ging ein umstrittener Elfmeter voraus, bei dem Jann Grünwald seinen Gegenspieler im Strafraum vor einem anstehenden Einwurf geschubst haben soll. Der Elfmeterpfiff, zu dem Schiedsrichter Jan Schlesier sich nach dem Spiel nicht äußern wollte, roch allerdings nach Konzessionsentscheidung.

Schiedsrichter im Mittelpunkt des Geschehens

Für Schiri Schlesier wurde der Auftritt in Letzlingen zum Stresstest, wie er in jedem Schiedsrichter-Lehrgang nicht besser inszeniert hätte werden können. Bereits nach zwölf gespielten Minuten zückte Schlesier die Gelb-Rote Karte wegen Meckerns für Letzlingens Schnecke. Doch trotz Unterzahl spielt Letzlingen clever und erarbeitete sich über Standardsituationen gefährliche Einschussgelegenheiten. So auch zum 1:0 von Christian Wernecke, der nach einem Eckball im Fünfer auftauchte und den ersten Abpraller zur Führung nutzte.

Spielerisch lief jedoch nicht viel bei den Letzlingern zusammen. Die Kreveser ihrerseits versuchten das Spiel breit zu machen und die in Unterzahl spielenden Gastgeber somit auseinander zu ziehen. Doch die entscheidenden letzten Bälle kamen zu spät beim Mitspieler an. Und so ging es mit einem 1:0 in die Kabine.

Im zweiten Durchgang erspielte sich der dezimierte Gastgeber hochkarätige Chancen, um in Unterzahl die Führung auszubauen. Ein Lattenschuss von Wernecke, verhinderte in Minute 52 einen perfekten Start nach dem Seitenwechsel.

Weitere Chancen kreierte sich der FSV vermehrt durch lange Einwürfe durch den starken Wernecke, von denen einer sogar im Tor landete, jedoch ohne zweite Berührung ins Tor segelte und somit keine Anerkennung fand.

Elfmeter sorgt für die Entscheidung

Das 2:0 nach Foulelfmeter erzielte Fabian Schlamann, nachdem John Neumann Tobias Benecke zu Fall brachte. Nach dem 2:1- Sieg konnte sich der FSV Heide Letzlingen für das 3:3 in Beetzendorf rehabilitieren. Krevese dagegen schielt in der Tabelle weiter nach unten und hofft auf bessere Tage..