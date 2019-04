Beetzendorfs Tobias Seifert (rechts) und Salzwedels Niklas Gille kämpfen hier verbissen um das Leder. Am Ende hatte der SVE 09 in einem torreichen Derby mit 5:3 die Nase vorn.Foto: Marc Wiedemann

Der SV Eintracht Salzwedel bleibt weiter oben dran.

Beetzendorf l Am Sonnabend konnte die Mannschaft von Helge Kietzke den MTV Beetzendorf in einer torreichen Partie mit 5:3 (1:1) bezwingen. Weil allerdings auch der FSV Heide Letzlingen sein Spiel gewann, änderte sich am Acht-Punkte-Rückstand auf die Tabellenspitze nichts.

Die Elf von Michael Banse zeigte im Vergleich zur Vorwoche zwar eine deutliche Leistungssteigerung, befindet sich nach der Heimpleite aber weiterhin im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den SV Grün-Weiß Potzehne ist auf beängstliche vier Zähler geschmolzen.

Anfangsphase auf Augenhöhe

In der Anfangsphase sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. Die favorisierte Eintracht verbuchte zwar ein paar Feldvorteile und durch Niklas Gille den ersten guten Abschluss (5./vorbei), blieb insgesamt jedoch blass.

Die Beetzendorfer machten indes genau das, was sie können und was sie stark macht. Aus einer soliden Defensive heraus ging es zumeist blitzschnell nach vorn, was nicht nur einmal für Unruhe im Salzwedeler 16er sorgte.

Schulz bringt MTV in Führung

Die Führung des Gastgebers entstand allerdings durch einen Freistoß von Daniel Stehr aus dem Halbfeld. Die 09er konnten den ersten Ball zwar zunächst noch klären, reagierten beim Abpraller aber nicht schnell genug. Nico Schulz zog aus der Drehung ab und vollendete zum 1:0 für den MTV.

Von diesem Rückstand wirkten die Gäste kurz geschockt und hätten nur drei Minuten später beinahe das 2:0 gefangen. Stehr marschierte unbedrängt durch die Salzwedeler Hälfte und zog nahe der Strafraumkante ab. Allerdings flog der Schuss knapp über den Kasten von Dennis Röhl, weshalb es nur beim 1:0 blieb.

Mit längerer Spieldauer änderte sich das Spiel etwas. Die Jeetzestädter fanden allmählich besser in die Partie, wodurch sich zwangsläufig auch die Torraumszenen häuften.

Ausgleich vor der Halbzeit

Nachdem Luca Nowak (17./vorbei, 29./knapp vorbei), Julian Seehausen (31./stark gehalten) und Alf Müller (39./drüber) zunächst noch glücklos blieben, machte es der letztgenannte Müller wenige Sekunden vor der Halbzeitpause besser und sorgte nach guter Vorarbeit von Gregor Roth für den 1:1-Ausgleich.

In den zweiten 45 Minuten schien es zunächst so, als würde die Banse-Elf gedanklich noch in der Kabine sein. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff setzte Roth mit einem sehenswerten Schnittstellenpass Heuer ins Szene, der aus der Drehung zur verdienten 2:1-Gästeführung traf.

Doppelschlag nach der Pause

Wieder nur 120 Sekunden später jubelten erneut die Kreisstädter. Nowak setzte sich an der Grundlinie durch und gewann zudem auch noch den Presschlag. Der Ball landete über Umwege beim völlig freistehenden Müller, der aus kurzer Distanz nur noch den Kopf zum 3:1 hinhalten musste.

Doch wer jetzt schon dachte, dass der Drops bereits gelutscht sei, sah sich getäuscht. Der MTV steckte nämlich nicht auf und stellte in der 53. Minute auf 2:3. Hervorgegangen war hierbei ein Salzwedeler Ballverlust nahe der Mittellinie. Am Ende setzte sich Panhey in der Box gegen Salzwedels Malte Liestmann durch und netzte locker zum Anschluss ein.

Entscheidung durch Pietscher und Heuer

Doch die Gäste aus Salzwedel zeigten sich dieses Mal wenig beeindruckt und spielten ihren Stiefel weiter herunter. Nachdem Hannes Pietscher per Direktabnahme und Heuer auf 5:2 stellten, war die Partie im Prinzip entschieden.

Eigentlich gab es in der Schlussphase nur noch einen Höhepunkt zu bestaunen - nämlich den Treffer zum 3:5-Endstand aus Beetzendorfer Sicht. Nico Schulz trat aus 25 Metern zum Freistoß an und verwandelte direkt.

Statistik

Torfolge: 1:0 Nico Schulz (11.), 1:1 Alf Müller (44.), 1:2 Stefan Heuer (47.), 1:3 Alf Müller (49.), 2:3 Fabian Panhey (53.), 2:4 Hannes Pietscher (58.), 2:5 Stefan Heuer (74.), 3:5 Nico Schulz (86.).

MTV Beetzendorf: Fricke - Seifert, Fischer, H. Schulz, Sobolowski, Stehr, Langenbeck (75./Peters), Diekmann (65./Glaue), Panhey, N. Schulz, Wotabeck.

SV Eintracht Salzwedel: Röhl - Seehausen, Pietscher (62./Plewe), Roth, Liestmann, Heuer (75./Hoefert), Schreiber, Gille, Beck (81./Michael), Nowak, Müller.