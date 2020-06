Die Volksstimme spricht mit Sportlern über einprägsame Wettkämpfe als Spieler und als Zuschauer

Salzwedel l Sport sorgt in verschiedenen Situationen für vielfältige Emotionen. Jeder Sportler ärgert sich über ein verlorenes Spiel oder einen verpatzten Lauf. Mit Stolz wird der Sieg über den aktuellen Tabellenführer der Kreisliga nach dem Abpfiff mit Bier und Bratwurst gefeiert. Jeder, der über viele Jahre Sport treibt und als Zuschauer verfolgt hat unzählige Siege und Niederlagen mitverfolgt.

Schönstes Erlebnis als Zuschauer

„Ich als großer Fan des FC Bayern München habe schon dreimal live im Stadion gesessen, als der FCB die Meisterschaft perfekt machte. Doch nichts kommt an das Saisonfinale in der Spielzeit 2000/2001 heran. Die Bayern brauchten damals zumindest einen Punkt, um die Meisterschaft einzufahren. Dass allerdings auch nur dann, wenn der FC Schalke zeitgleich in Unterhaching gewinnt. An sich lief es zunächst nur für die Bayern. Unterhaching führte schnell mit 2:0 gegen Schalke, ließ sich auch vom zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich nicht aus der Bahn werfen und ging erneut mit 3:2 in Führung.

Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Zweimal Jörg Böhme und Ebbe Sand brachten den S04 mit 5:3 auf die Siegerstraße. Als dann Sergej Barbarez in der 90. Minute auch noch das 1:0 für den Hamburger SV erzielte, dachte ich, dass es das gewesen sei. Doch dann bekamen die Bayern aufgrund eines aufgenommenen Rückpasses einen indirekten Freistoß im 16er zugesprochen. Patrick Andersson lief an und hämmerte das Leder zum 1:1-Ausgleich in die Maschen. Das war natürlich unglaublich. So ein geiles Gefühl hatte ich davor nicht und auch danach nicht mehr. Das Wochenende wurde einen Tag später sogar noch besser. Im Herzschlag-Finale setzte sich der SC Magdeburg in heimischer Halle mit 30:23 (12:11) gegen die SG Flensburg-Handewitt durch und sicherte sich damit erstmals die Trophäe der besten deutschen Handball-Mannschaft.“

Schönstes Erlebnis als Sportler

„Ich habe in der Vergangenheit schon viele Aufgaben beim SV Eintracht Salzwedel 09 übernommen. Allerdings wollte ich zumindest einmal für die erste Herrenmannschaft der Eintracht auflaufen. Aus einer Bierlaune heraus sprach ich mal mit Dietrich Timm darüber und der meinte, dass das kein Problem sei und wir das hinbekommen werden. Am 23. Juni 2007 war die Saison längst entschieden. Salzwedel hatte einen riesigen Vorsprung auf Gardelegen und stand bereits als Landesliga-Aufsteiger fest. Dementsprechend wurde auch das Gastspiel bei Post Stendal angegangen, zu dem Marko Trostmann und Jürgen Brandt schon gar nicht mehr mitgefahren sind. Dafür bekam ich aber ab der 83. Minute beim Stand von 4:3 für uns meine Chance. Bis zum Schlusspfiff hatte ich noch genau zwei Ballkontakt und beide jeweils beim Anstoß. Wir haben nämlich eine 4:1-Führung verspielt und am Ende noch mit 4:5 verloren. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft wurde von diesem Ergebnis zum Abschluss der Saison aber nur bedingt getrübt. Für meinen Einsatz haben ich mich nämlich mit einem 50-Liter-Fass Bier bei der Mannschaft und dem Trainerteam bedankt.“