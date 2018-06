Der letzte Spieltag findet in der Fußball-Kreisoberliga Altmark-West statt und alle Entscheidungen sind gefallen.

Salzwedel l Am Sonntag steht in der Fußball-Kreisoberliga der letzte Spieltag auf dem Programm. Die große Spannung wird dabei aber nicht mehr aufkommen, schließlich sind seit letzter Woche alle offenen Meister- und Abstiegsfragen geklärt.

Adler Jahrstedt steigt ab

Während sich der TSV Adler Jahrstedt mit einem Gastspiel bei der SG Eintracht Mechau in die Fußball-Kreisliga verabschieden wird, reist der Meister SV 51 Langenapel zum Aufsteiger Kuhfelder SV. Des Weiteren empfängt der FC Jübar/Bornsen den FSV Eiche Mieste und der SV Schwalbe Schwiesau erwartet den TSV Kusey.

Außerdem trifft der Diesdorfer SV auf den SSV 80 Gardelegen II, die Salzwedeler Eintracht-Reserve ist beim VfB 07 Klötze zu Gast und im Kellerduell duellieren sich der SV Eintracht Vienau und der SV Rot-Blau Sanne. Alle sieben Spiele werden zeitgleich um 15 Uhr von den jeweiligen Unparteiischen angepfiffen.

SG Eintracht Mechau -TSV Adler Jahrstedt. Für den TSV Adler Jahrstedt wird es vorerst die letzte Partie in der Kreisoberliga sein. Die Adler stehen bereits seit einigen Wochen als erster Absteiger fest und konnten somit frühzeitig ihre Abschiedstournee planen. Der letzte Auftritt findet morgen im Mechauer Sportpark statt.

Eintracht Mechau ist Favorit

Für die Mechauer war es eine Saison mit einigen Höhen und Tiefen. Am Ende wird die Hein-Elf im breiten Mittelfeld der Liga landen. Blickt man allein auf die individuelle Qualität des ehemaligen Landesligisten, kann diese Leistung eigentlich nicht den eigenen Ansprüchen genügen. Sonntag sind die Gastgeber natürlich haushoher Favorit gegen die Jahrstedter. Nach zuvor drei Unentschieden in den direkten Aufeinandertreffen konnte die SGE das Hinspiel knapp mit 2:1 gewinnen.

Diesdorfer SV - SSV 80 Gardelegen II. In dieser Partie wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet. Sowohl der Diesdorfer SV als auch die Zweitvertretung des SSV 80 Gardelegen befinden sich im unteren Tabellendrittel. Während die Elf von Jörg Kleiner sicher hinter den eigenen Erwartungen liegt, ging es für die 80er lediglich darum, die Kreisoberliga zu halten, was auch gelang. Sonntag kann kein Favorit ausgemacht werden. Das Hinspiel endete mit einem 2:2-Remis. Auch Sonntag scheint dieses Ergebnis durchaus im Rahmen des Möglichen zu liegen.

FC Jübar/Bornsen - FSV Eiche Mieste. Beim FC Jübar/Bornsen steht im Sommer ein kleiner Umbruch an. Nach starker Hinserie konnte der FC in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr mit den Spitzenteams mithalten und belegt in der Rückrundentabelle nur den neunten Rang. Aktuell rangieren die Gastgeber auf Position fünf. Gerade vor heimischer Kulisse will sich Jübar/Bornsen natürlich mit einem Heimsieg in die Sommerpause verabschieden.

Eiche Mieste will Zweiter werden

Leicht wird das aber nicht. Auch wenn der FSV Eiche Mieste am Ende nicht den ganz großen Coup mit dem Meistertitel schaffte, will die Elf von Danny Kausche die Saison zumindest auf dem Silberrang beenden. Dafür ist allerdings ein Sieg in Jübar nötig. Im Hinspiel setzten sich die Eichen noch sehr deutlich mit 7:0 Toren durch. Ein selbiges Ergebnis wird nicht zwingend erwartet.

SV Schwalbe Schwiesau - TSV Kusey. Nach zehn ungeschlagenen Spielen in Serie fand die starke Serie des SV Schwalbe Schwiesau in der Vorwoche ihr jähes Ende. Dennoch will die Mannschaft von Senol Isik die starke Saison krönen und diese am Ende auf dem zweiten Platz beenden.

Auf Schützenhilfe angewiesen

Neben einem Heimsieg über den TSV Kusey sind die Schwiesauer dafür aber auf Schützenhilfe vom FC Jübar/Bornsen angewiesen. Aktuell beträgt der Rückstand auf die Eichen einen Zähler. Der TSV kann indes befreit aufspielen. Kusey rangiert im Niemandsland der Tabelle, und daran wird sich auch nach der morgigen Partie nichts ändern.

VfB 07 Klötze I - SV Eintracht Salzwedel II. Das Hinspiel gewann der VfB Klötze erst vor einer Woche mit 2:0 auf der Salzwedeler Flora. Es war bezeichnend für das Niveau dieser Partie, dass der Klötzer Routinier Andreas Horn - der eigentlich nur noch bei den Altherren der 07er spielt - der mit Abstand beste Mann auf dem Platz war.

Partie auf Augenhöhe

Insgesamt wird Sonntag eine ausgeglichene Partie auf Augenhöhe erwartet. Bereits seit einigen Wochen geht es sowohl für die Purnitzstädter als auch für die Salzwedeler Eintracht-Reserve um nichts mehr. Entscheidend wird sein, welche Mannschaft sich richtig motivieren kann.

Kuhfelder SV - SV 51 Langenapel I. Der Kuhfelder SV bittet morgen den Meister SV 51 Langenapel zum Tanz. Nachdem sich die 51er in der Vorwoche vor dem eigenen Anhang den Titel sicherten und als Aufsteiger in die Fußball-Landesklasse, Staffel I, feststehen, rückt das Gastspiel in Kuhfelde etwas in den Hintergrund. Allerdings will sich natürlich auch die Mannschaft von Günther Serien mit einem Heimsieg von den eigenen Zuschauern verabschieden.

Kuhfelder SV mit guter Saison

Die Kuhfelder blicken als Aufsteiger auf eine sehr starke Premierensaison zurück. Nachdem der KSV lange als Staffelmitfavorit galt, werden die Kuhfelder die Saison auf jeden Fall im oberen Tabellendrittel beenden. Ob das nun als Dritter, Vierter oder Fünfter der Fall sein wird, scheint nicht weiter vordergründig. Im Hinspiel setzten sich die 51er mit 3:1 durch, weshalb die Blau-Weißen womöglich noch eine offene Rechnung zu begleichen haben.

SV Eintracht Vienau - SV Rot-Blau Sanne. Im Kellerduell wird nicht die große Intensität erwartet. Nach dem feststehenden Abstieg des TSV Adler Jahrstedt haben sowohl der SV Eintracht Vienau als auch der SV Rot-Blau Sanne den Klassenerhalt in der Tasche. Folglich können beide Mannschaften relativ befreit aufspielen.

Coach wechselt nach Letzlingen

Für den Eintracht-Coach Dirksen Höft wird es allerdings das vorerst letzte Spiel in Vienau sein. Der Übungsleiter hat eine neue Herausforderung angenommen und wird sich ab der kommenden Saison dem Landesklasse-Vertreter FSV Heide Letzlingen anschließen.