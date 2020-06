Seit einigen Tagen herrscht Gewissheit. Die Spielzeit 2019/20 im Fußballverband Sachsen-Anhalt wird zum 30. Juni beendet.

Stendal l Der Fußballverband Sachsen-Anhalt hat zudem auf seinem außerordentlichen Verbandstag entschieden, dass es Aufsteiger, aber keine Absteiger geben wird. Damit kann auch einmal ein Blick auf die kommende Landesliga-Spielzeit geworfen werden:

33 Mannschaften schicken sich offenbar an, die kommende Spielzeit in der Landesliga anzutreten.

33 Mannschaften in zwei Staffeln

Mit dem SSV 80 Gardelegen und dem FC Grün-Weiß Piesteritz sind zwei Teams in die Verbandsliga aufgestiegen. Die SG Blau-Weiß Niegripp, der Möringer SV und der SV Friedersdorf haben sich freiwillig aus der Landesliga in Richtung Landesklasse beziehungsweise Kreisoberliga verabschiedet. So könnte es, sollte es keine weiteren Rückzugs-Überraschungen geben, weiterhin zwei Staffeln in der Saison 2020/21 geben.

Der Landesliga-Spielbetrieb könnte somit weiterhin in die Nord- und Südstaffel unterteilt sein.

Mit dem SSV Havelwinkel Warnau, dem TuS Schwarz-Weiß Bismark und dem Aufsteiger FSV Saxonia Tangermünde würden drei Mannschaften aus dem Landkreis Stendal in die Nordstaffel eingruppiert werden.

In dieser Staffel würden dann 17 Mannschaften spielen, in die Süd-Staffel könnten 16 Teams rutschen.