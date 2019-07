Im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Landesklasse-Saison musste der SV Eintracht Salzwedel 09 eine deftige Pleite hinnehmen.

Wustrow l Nach zwei harten Trainingstagen verlor die Kietzke-Elf am vergangenen Sonntag beim niedersächsischen TuS Wustrow deutlich mit 2:5 (1:2).

Die Salzwedeler Eintracht kam sehr ordentlich in die Partie. Nachdem Luca Nowak (2./gehalten) und Neuzugang Fridolin Hamann (10./Außenpfosten) noch vergaben, machte es Julian Seehausen in der 16. Minute besser und netzte nach einer Nowak-Ecke mit seinem starken rechten Fuß zum frühen 1:0 ein.

Eintracht verliert Spielfaden

Ab Mitte des ersten Abschnitts kam dann aber ein Bruch ins Salzwedeler Spiel, das fortan sehr fahrig und wenig strukturiert wirkte. So kam der Ausgleich in der 25. Minute auch nicht von ungefähr. Nach einem Befreiungsschlag verlor Salzwedels Jan Plewe das Laufduell gegen Tom Willmann, der zum 1:1 einschob.

Die Gäste aus Salzwedel waren zwar in der Folge nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft, machten aber mehr Fehler als die Gastgeber und nutzten zudem die eigenen Chancen wie zum Beispiel die durch Fabian Beck (27./drüber) und Lukas Biermann (42./drüber) nicht.

Ein Beleg für die hohe Fehlerquote war auch der TuS-Treffer zum 2:1. Statt den Ball hintenheraus klar zu klären, versuchten es die 09er spielerisch zu lösen und brachten sich so gegenseitig in die Bredouille. Willmann antizipierte einen Querpass von Gregor Roth genau richtig und netzte aus kurzer Distanz zur Wustrower Führung ein.

Ausgleich nach der Pause

In den zweiten 45 Minuten kamen die Jeetzestädter erneut gut ins Spiel und konnten 120 Sekunden nach Wiederanpfiff durch Kevin Gebert ausgleichen. Die Westaltmärker waren in dieser Phase am Drücker und drängten auf das 3:2, ohne dabei aber wirklich Torgefahr auszustrahlen. Stattdessen machten es die Platzherren in der 62. Minute besser. Eine gedachte Flanke von Lennart-Ole Neuber wurde zum Torschuss und segelte über den SVE-Schlussmann Dennis Röhl hinweg ins Tor.

In der Folge verbuchten die Gäste aus Salzwedel optische Vorteile und spielten bis zum 16er sehr gefällig. Danach fehlten den 09ern aber die Ideen, weshalb fast jeder Angriff locker abgefangen wurde und ein Konter resultierte.

Während den Salzwedelern bis zum Schluss auch nichts weiter einfiel, konnte TuS Wustrow in der Schlussphase noch zwei weitere Treffer erzielen. Willmann vollendete in der 85. und 89. Minute noch zwei Konter zum 5:2-Endstand.

Statistik

Torfolge: 0:1 Julian Seehausen (15.), 1:1, 2:1 Tom Willmann (24., 35.), 2:2 Kevin Gebert (46.), 3:2 Lennart-Ole Neuber (62.), 4:2, 5:2 Tom Willmann (84., 89.).

Schiedsrichter: Dieter Stegmann.

Besondere Vorkommnisse: Gelbe Karte gegen den Salzwedeler Trainer Helge Kietzke wegen Meckerns (75.).