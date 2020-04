Der Fußballverband Sachsen-Anhalt würde die Saison spätestens am 15. Mai 2020 fortsetzen wollen, damit sie halbwegs vernünftig beendet werden kann. Foto: Thomas Koepke

Das Präsidium des Fußballverbands Sachsen-Anhalt (FSA),prüft Lösungsansätze um die Saison geregelt beenden zu können.

Salzwedel l Im Nachgang äußerte sich der FSA-Präsident Frank Hering gegenüber dem MDR und gab den 15. Mai als Deadline-Termin bekannt, bis wann spätestens der Spielbetrieb der laufenden Runde wieder aufgenommen werden muss. Allerdings räumte der Präsident ein, dass der 1. Mai als Wunschtermin stünde, um die Runde ohne große Probleme abzuschließen.

Saison muss bis zum 30. Juni beendet sein

Doch selbst der 1. Mai ist ein sehr optimistischer Termin. Schließlich gibt es zwischen dem 1. Mai und dem 30. Juni nur neun Wochenenden. Am 30. Juni muss laut Hering die Saison beendet sein:

Dazu kommt, dass natürlich auch der Landespokal und die Pokale der einzelnen Kreisfachverbände zu Ende gespielt werden müssen, weshalb die drei betroffenen Feiertage (Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag) wohl dem Fußball zum Opfer fallen werden und an manchen Wochenenden doppelt gespielt werden muss.

Aufgrund der Tatsache, dass Fußball letztlich doch nur ein Hobby ist und viele Akteure eine Familie – die Priorität hat - haben, um die sie sich kümmern wollen, scheint diese Frist sehr knapp bemessen zu sein.

Die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen

Das sieht Oliver Pabst - Trainer beim SSV 80 Gardelegen II - ähnlich: „Wir sind alle keine Profis. Weil sich kaum einer der Spieler täglich fit gehalten hat, scheint dieser Termin vor allem mit Blick auf die Fitness schwierig. Wenn wir das alle wollen würden und es gesundheitlich machbar ist, gibt es sicher einen Weg diese Saison zu Ende zu spielen. Wir würden die Spielzeit - egal wie sie ausgeht - jedenfalls gern zu Ende bringen. Allerdings sehe ich gerade bei den engen Entscheidungen an der Spitze eine Wettbewerbsverzerrung. Damit müssen wir in diesem Fall aber alle leben.“

Auch Helge Kietzke - Trainer des SV Eintracht Salzwedel 09 - spricht von einer Wettbewerbsverzerrung: „Rein von den Terminen her würde ich sagen, dass es möglich ist. Wir müssen alle damit leben, dass ein sauberer Wettbewerb nicht mehr garantiert werden kann. Ich persönlich würde es schön finden, wenn wir weiterspielen. Sollte es am Ende doch nicht so sein, haben wir die Entscheidung aber zu akzeptieren.“

Saison-Fortsetzung mehrheitlich gewünscht

Laut Dirksen Höft - dem Trainer des FSV Heide Letzlingen - wäre es nur fair, dass die Saison zu Ende gespielt wird: „Gerade gegenüber den Mannschaften, die oben stehen, wäre es fair. Letztlich sind die Ergebnisse schon wichtig. Viel wichtiger ist es für mich aber, dass wir ein Zeichen der Normalität setzen würden, wobei es natürlich sehr traurig ist, was in den letzten Wochen alles passiert ist. Wir wollen die Saison zu Ende spielen. Wir haben auch kein Problem damit, in der Woche zu spielen.“

Während auch Norbert Scheinert - Trainer des Landesliga-Tabellenführers SSV 80 Gardelegen - den Termin für eine „gute Sache“ hält, um die Saison doch noch zu Ende zu bringen, hat Beetzendorfs Michael Banse eine etwas konservative Meinung dazu: „Ich halte das nicht für realisierbar in unserer Liga. Vielleicht sieht das in der Verbandsliga anders aus, doch für unsere Vereine wäre das aufgrund der Vielzahl an Spielen eine richtige Mammutaufgabe.“

Neben der ersten Mannschaft des SSV 80 Gardelegen ist auch der SV Liesten als Zweiter der Fußball-Landesklasse, Staffel I, direkt betroffen von einem möglichen Abbruch, falls der Deadline-Termin doch nicht eingehalten werden kann. Eine Lösung, wie es nach einem möglichen Abbruch weitergeht, gibt es nämlich noch nicht. Der Trainer Michael Piotrowski dazu:

Königsweg ist schwer zu finden

„Ich halte diese Frist für relativ sportlich und wenig realistisch. Ich sehe das sehr kritisch, weil Corona bis Mitte Mai nicht weg sein wird. Für mich gibt es drei Mögliochkeiten. Am liebsten würde ich die Saison zu Ende spielen. Wenn das nicht gehen sollte, nimmt man entweder den jetzigen Stand, was für uns negativ ist, oder man nimmt die Herbstmeisterschaft, was für uns positiv ist. Mit diesen Varianten kann ich leben. Aufgrund der achtmonatigen harten Arbeit, wäre eine Annullierung der Saison sportlich sehr grenzwertig und somit keine Alternative.“

Insgesamt ist weiterhin klar, dass es - egal bei welcher Entscheidung - Gewinner und Verlierer geben wird. Die Kunst der Verantwortlichen wird es nun sein, eine Lösung zu finden, mit der alle klarkommen.

Fest steht, dass die meisten Mannschaften noch zehn Spiele und mehr absolvieren müssten, weshalb noch viele Punkte geholt werden könnten. Auch wenn es derzeit unmöglich erscheint, dass beispielsweise der SSV 80 Gardelegen II noch den Klassenerhalt in der Landesklasse schafft, wäre es rein rechnerisch zweifellos möglich.

Genau so sieht es auch an der Spitze aus, weshalb mögliche „Final-Fours“ für den Ab- oder Aufstieg eigentlich keine gerechte Lösung wären. Egal in welche Richtung das Ruder ausschlägt. Aufgrund der noch zu holenden Punkte, wären sowohl beim Ab- und auch beim Aufstieg zu viele Mannschaften betroffen.

Aktuell kann man wohl nur hoffen und abwarten, dass sich die Lage entspannt, damit in näherer Zeit gute Entscheidungen getroffen werden können. Ein Patentrezept gibt es derzeit nämlich nicht.