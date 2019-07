Die E-Junioren des SV Eintracht Salzwedel sind neuer Kreispokalsieger.

Diesdorf l Nach der gewonnenen Kreismeisterschaft und Platz drei bei der Landesmeisterschaft in Schönebeck, konnten die Schützlinge von Jürgen Brandt am Sonnabend beim Finaltag in Diesdorf den SSV 80 Gardelegen deutlich mit 4:0 (2:0) bezwingen.

Allerdings täuscht das Ergebnis etwas über den eigentlichen Spielverlauf hinweg. Vor 37 Zuschauern begegneten sich die Jeetzestädter und die Kuthe-Schützlinge vom Anpfiff weg auf Augenhöhe und mit offenem Visier.

Trainersohn trifft zur Führung

Während die Salzwedeler Bennet Brandt (1./drüber) und Gino Loock (5./Außenpfosten) die frühe Führung verpassten, blieben auf der anderen Seite auch die SSV-Akteure Mad Lennox Stöwesandt (2./knapp vorbei) und Jamy Tim Maleschka (4./gehalten) glücklos. In der sechsten Minute fiel dann aber doch der erste Treffer des Spiels. Einen Freistoß von Salzwedels Eliah Samuel Riethmüller konnten die 80er nicht entscheidend aus der Gefahrenzone klären. Im Rückraum stand der Trainersohn Brandt goldrichtig und vollendete sehenswert per Dropkick zum 1:0 in die Maschen.

In der Folge war Gardelegen nur kurz geschockt. Vor allem ab Mitte des ersten Abschnitts konnten die SSV-Talente immer mehr Druck aufbauen, ohne dabei aber wirklich zwingend zu werden. Mehr als ein Freistoß von Leonard Karl Kuthe (17./im Nachfassen gehalten) und ein Distanzschuss von Stöwesandt (18./drüber), brachte der Vize-Kreismeister nicht zu Stande. Auf der anderen Seite erwies sich die Eintracht stattdessen als eiskalt. Völlig aus dem Nichts setzte sich der eingewechselte Elaija Ifegwu Reum in der Box durch und erhöhte auf 2:0. Der SSV-Schlussmann Finn Smickt war zwar noch am Ball, konnte den Treffer aber nicht verhindern.

SSV drängt auf den Anschluss

In den zweiten 25 Minuten versuchte der SSV 80 Gardelegen mit aller Macht den Spieß noch einmal umzudrehen. Allerdings machte die Mannschaft von Christoph Kuthe zu wenig aus den zahlreichen Chancen. Weil Stöwesandt (27./im Nachfassen gehalten), Kuthe (32./stark gehalten, 34./stark gehalten), Felix Kurpiers (33./gehalten), Taylor Bentler (42./gehalten) und Maleschka (45./vorbei) allesamt vergaben, blieb vorne weiter die Null stehen.

So kam es in der Schlussphase, wie es halt kommen musste. Nachdem Reum in der 46. Minute auf 3:0 erhöhte war der Drops in dieser Partie im Prinzip gelutscht. Der Widerstand des SSV war nun gebrochen. Brandt sorgte mit dem Schlusspfiff für den 4:0-Endstand und schnürte damit ebenfalls seinen Doppelpack.

Am Ende feierte die Salzwedeler Eintracht einen verdienten Kreispokalsieg, weil die 09er die Tore machten.