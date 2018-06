Der 13-jährige Sebastian Dembeck aus Salzwedel steht noch an der Linie in der Kreisoberliga, doch bald nicht mehr.

Salzwedel l Früh übt sich: Dass die Westaltmark nicht nur über talentierte Spieler, sondern auch talentierte Schiedsrichter verfügt, zeigt das Beispiel Sebastian Dembeck. Der erst 13-jährige Salzwedeler hat sich dazu entschieden, seine Spielerkarriere zu beenden und eine selbige als Referee einzuschlagen. Eine mutige, auf Dauer aber womöglich richtige Entscheidung.

Womöglich wird Sebastian Dembeck bei vielen Herrenpartien, bei denen er als Assistent fungiert, noch nicht wirklich der Respekt entgegen gebracht, den sich der junge Mann aus Salzwedel eigentlich verdient hätte. Mit 13 Jahren haben nicht viele Jungen den Mut, den Wimpel in die Hand zu nehmen, ihn auch in strittigen Situationen nach oben zu nehmen und sich damit den Unmut von Spielern, Trainern und natürlich auch Zuschauern zuzuziehen. Sebastian ist in dieser Hinsicht anders. Er hat das nötige „dicke Fell“, das ein Unparteiischer braucht, und lässt sich nicht so einfach aus der Ruhe bringen.

In der G-Jugend bei der SG Pretzier

Gerade einmal drei Jahre alt war Sebastian Dembeck, als er zum ersten Mal den Ball am Fuß hatte. „Ich weiß aber nicht mehr, bei welchem Verein das war. Meine Mutter hat mir irgendwann mal erzählt, dass ich da angefangen habe“, gibt Sebastian zu. Erinnern kann er sich aber noch, dass er mit fünf Jahren bei der SG Pretzier in der G-Jugend spielte und sich sein Verein in der F-Jugend mit dem SV Eintracht Chüden zu einer Spielgemeinschaft zusammenschloss.

Im E-Junioren-Alter wechselte der Hansestädter zum ESV Lok Salzwedel, mit elf Jahren hingegen zum SV Eintracht Salzwedel. Mittlerweile hat der 13-Jährige seine Laufbahn als Akteur beendet und bereist als Schiedsrichter die Sportplätze der Region. „Ich schaffe es nicht mehr selbst zu spielen, weil sich das überschneidet“, verrät Dembeck.

Interesse seit der Grundschule

Schon in der Grundschule kam das Interesse auf, irgendwann mal als Referee aktiv zu sein. Sebastian wollte sich genauer mit der Regelkunde beim Fußball befassen und sie verstehen. „Eigentlich wollte ich mit zwölf Jahren schon Schiedsrichter werden, aber da war ich noch zu jung“, so Sebastian Dembeck. Guido Eisenschmidt, der für die Salzwedeler Eintracht als Unparteiischer unterwegs ist, ist ein Bekannter seiner Mutter und fädelte die Sache zusammen mit Christoph Rückmann ein.

Nach dem erfolgreich absolvierten Lehrgang in Arendsee ist der junge Salzwedeler seit der laufenden Saison offiziell als Schiedsrichter tätig. „Eigentlich ist bislang alles gut gelaufen, außer dass sich ab und an mal ein paar Zuschauer beschwert haben“, blickt der 13-Jährige auf seine bisherige Zeit zurück. Zumeist wird Sebastian bei Nachwuchspartien eingesetzt, offiziell darf er aber sogar Männerbegegnungen bis hin zur Kreisliga leiten.

Am 1. Mai 2018 leitete er unter anderem das Firmenturnier beim Sportfest im Salzwedeler Werner-Seelenbinder-Stadion. „Ich stehe zu meinen Entscheidungen“, gibt sich Dembeck selbstbewusst. Sven Schottenhamel, der den jungen Westaltmärker bereits als Assistenten zur Seite gestellt bekam, kann ihn nur loben: „Er hört zu, weiß die wesentlichen Dinge und nimmt Ratschläge auch an.“

Sven Schottenhamel ist erstaunt

Schottenhamel, der bereits höherklassig als Referee Erfahrungen sammelte, ist dennoch ein wenig erstaunt über die Vorgehensweise des 13-Jährigen. „Viele junge Leute werden vor allem deshalb Schiedsrichter, um ihrem Verein zu helfen. Bei Sebastian merkt man, dass er sehr daran interessiert ist. Wenn er dran bleibt, stehen ihm später sicherlich viele Türen offen“, so „Schotte“.

Sebastian Dembeck gibt zu verstehen, dass er sich ausschließlich aus eigenem Interesse dafür entschieden hat, Partien zu leiten. „Ich habe früher immer gedacht, dass die Schiedsrichter zu den Spielen fahren, pfeifen und dann wieder nach Hause fahren. Jetzt weiß ich, dass allein schon mit dem elektronischen Spielbericht wesentlich mehr dazugehört“, verrät der Salzwedeler. Der kann es sich durchaus vorstellen, später in weitaus höheren Spielklassen als Referee tätig zu sein. „Das ist sicherlich möglich, aber vor allem sollte er dieser Aufgabe aus Überzeugung nachgehen“, gibt Schottenhamel dem Jung-Unparteiischen noch einen wertvollen Tipp mit auf den Weg.

Für Ordnung auf dem Platz sorgen

Auf echtes Unverständnis traf Sebastian auch bei seinen Freunden nicht, als er ihnen seine Entscheidung mitteilte, nicht mehr selbst dem runden Leder nachzujagen, sondern ab sofort für Ordnung auf dem Platz zu sorgen. „Sie wussten es zuerst gar nicht. Erst dann, als ich bereits damit angefangen hatte. Sie sagten nur, dass ich das tun sollte, was ich für richtig halte“, verrät Dembeck, der seinen Kumpels ja keine Rechenschaft schuldig war und diesen Schritt auch nicht wirklich begründete.

Der junge Westaltmärker wollte seine Partien unbedingt für den SV Eintracht Salzwedel leiten. Vom Verein wird der 13-Jährige immer wieder unterstützt, unter anderem wird seine Ausrüstung durch den SVE gesponsert. Natürlich machte auch Sebastian Dembeck – wie wohl jeder Schiedsrichter im Altmarkkreis Salzwedel – schon negative Erfahrungen.

Auch kleinlicher pfeifen

In Erinnerung geblieben ist ihm in dieser Hinsicht vor allem eine Kreisoberligapartie der Herren in Klötze, in der er als Assistent fungierte. „Dort wurde sehr viel über uns gemeckert. Doch auch dort habe ich nicht darüber nachgedacht, aufzuhören“, so Dembeck. Der ist noch sehr vorsichtig beim Zücken von Karten. „Erst einmal probiere ich, mit den Leuten zu reden, dass sie runterfahren sollen. Dazu schaue ich mir an, ob sie Fußball spielen wollen. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich auch mal etwas kleinlicher pfeifen“, charakterisiert sich der Hansestädter selbst.

Sebastian hat vorläufig nicht vor, selbst wieder als Spieler auf Punkte- und Torejagd zu gehen. „Meine Aufgabe als Schiedsrichter geht vor“, macht der 13-Jährige deutlich. Der hat besonders viel von Guido Eisenschmidt, Thomas Kölle und Christoph Rückmann gelernt und sich von ihnen einige Dinge abgeschaut. Natürlich hat der Salzwedeler auch seine Träume: „Irgendwann in der Bundesliga zu pfeifen, das wäre schon cool. Die Hoffnung habe ich schon, aber mal schauen, was kommt.“

Keine Vorbilder

Echte Vorbilder im deutschen Oberhaus hat Dembeck nicht. „Ich kenne die einzelnen Namen nicht einmal“, gibt er mit einem Schmunzeln zu. Doch was muss der junge Referee womöglich noch verbessern, um später mal ganz groß herauszukommen? „Ich brauche vor allem mehr Kondition. Ich werde jetzt wieder mit dem Laufen beginnen“, entgegnet Sebastian.

Der hat sich für den Einstufungstest zur Kreisoberliga – dieser wird Mitte Juni durchgeführt – angemeldet, in der er in nächster Zukunft tätig sein möchte. Wenn es nach dem ehrgeizigen Sebastian Dembeck ginge, könnten es anschließend aber gern noch ein paar weitere Schritte nach oben auf der Karriereleiter werden.