In der D-Jugend Kreisliga hat der VfL Kalbe/Milde die SG Salzwedel II empfangen.

Salzwedel l Der VfL Kalbe/Milde musste eine deutliche Klatsche in der Fußball-Kreisliga der D-Junioren hinnehmen und verlor bei der zweiten D-Jugend der SG Salzwedel mit 0:24 (0:9).

Auswirkungen auf die Tabelle hat diese Niederlage allerdings kaum. Die Mannschaft von Mario Schulz spielt nämlich außerhalb der Wertung, so dass der sechste Saisonsieg folglich keinen großen sportlichen Wert hat. Die Kalbenser rutschten indes auf den siebenten Rang ab.

Gastgeber mit Blitzstart

Vom Anpfiff weg sahen die Zuschauer im Salzwedeler Werner-Seelenbinder-Stadion Einbahnstraßenfußball. Gerade einmal 24 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Ball erstmals im Tor der Gäste. Lars Müller wurde steil geschickt und schob das Leder überlegt über die Linie zum 1:0. In der Folge verlief das Spiel nur in eine Richtung. Die Salzwedeler waren körperlich und spielerisch überlegen, was sich schnell im Ergebnis ausdrückte. Bereits zur Pause führten die Jeetzestädter mit 9:0.

Im zweiten Abschnitt veränderte sich wenig. Der Salzwedeler Torhunger blieb weiterhin sehr groß. Am Ende musste sich der VfL Kalbe/Milde mit 0:24 geschlagen geben. Besonders hervorzuheben auf Seiten der Salzwedeler war Lars Müller. Dem Torjäger gelangen in einer mehr als einseitigen Partie 14 Treffer.

Statistik

SG Salzwedel C o.W.: Rostin - Nayee, Müller, Ditze, Groth, Pufal, Mohebzada (15./Abdulsamad), Hamann, Wiegand.

VfL Kalbe Milde: Dehning (29./Schulz) - Jensch, Wolff (12./Karimi), Koster, Maier, Priewe, Schliecker, Matthias, Peine.

Torfolge: 1:0 Lars Müller (1.), 2:0, 3:0 Ejaz Mohebzada (4., 7.), 4:0 Lars Müller (8.), 5:0 Jonas Pufal (9.), 6:0, 7:0 Lars Müller (19., 21.), 8:0 Niclas Wiegand (25.), 9:0 Lars Müller (30.), 10:0 Ejaz Mohebzada (33.), 11:0 Rostem Abdulsamad (39.), 12:0 Ejaz Mohebzada (40.), 13:0 Rushiv Nayee (43.), 14:0, 15:0 Jonas Pufal (45., 46.), 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0, 23:0, 24:0 Lars Müller (47., 48., 50., 51., 54., 57., 58., 58., 60.).

Schiedsrichter: Ulrich Koniecny.

Besondere Vorkommnisse: Keine.

Zuschauer: 21.