Der zuletzt gesperrte Hannes Malek kehrt in den Kader des SSV 80 Gardelegen zurück.Foto: Thomas Koepke

Der Landesliga-Spitzenreiter SSV 80 Gardelegen empfängt den VfB Ottersleben.

Gardelegen l Nach der Galavorstellung des SSV 80 Gardelegen beim 7:2-Heimsieg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg soll der nächste Dreier im Aufstiegskampf folgen. An der Rieselwiese um 14 Uhr zu Gast sein wird am Sonnabend dabei der VfB Magdeburg-Ottersleben. Gegen den Tabellenvorletzten der Liga stehen die Punkte für die Scheinert-Schützlinge fest im Visier.

Malek kehrt nach Sperre zurück

Die Vorzeichen für einen erneuten Sieg des SSV 80 stehen gut. Mit Hannes Malek kehrt ein absoluter Führungsspieler und wichtiger Bestandteil der Defensive nach seiner Gelb-Rot-Sperre in die Mannschaft zurück. In der Offensive befindet sich Sascha Gütte mit einem, wenn auch nicht lupenreinen, Hatrick im vergangenen Spiel, bereits in bestechender Form.

Während die Rolandstädter nach dem Patzer des SC Preussen Magdeburg die Tabellenführung auf den neuen Zweitplatzierten MSV Börde auf nun mehr drei Punkte ausbauen konnte, steht der VfB mit dem Rücken zur Wand. Die Schwarz-Weißen kassierten mit 51 Gegentoren gar zwei Treffer mehr als Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Niegripp. Damit ist die Mannschaftvon Trainer Oliver Malchau die Schießbude der Liga. Am vergangenen Spieltag verloren die Otterslebener mit 0:1 gegen Union Heyrothsberge. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt bereits satte 13 Punkte.

SSV-Trainer Scheinert fordert Konzentration

Trotz der sportlich angespannten Lage beim kommenden Gegner aus Magdeburg, mahnt SSV-Trainer Norbert Scheinert davor, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen:

„Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen und werden konzentriert zu Werke gehen.“ Der letzte Sieg des Tabellenvorletzten datiert vom 21. September 2019. Zu Hause gewann der VfB gegen Aufsteiger Möringer SV mit 3:2. Alles andere als ein Heimsieg für die Rolandstädter, die das Hinspiel in Ottersleben mit einem 2:0-Sieg für sich entscheiden konnten, wäre eine faustdicke Überraschung.