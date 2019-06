Die D-Juniorenkicker des SSV 80 Gardelegen II haben die Landesliga-Saison 2018/2019 auf einem Abstiegsplatz beendet.

Gardelegen l Im letzten Saisonspiel am Freitagabend kassierten die Schützlinge von Oliver Teßmer eine 2:5 (0:3)-Heimniederlage gegen Staffelsieger SG Gerwisch/Möser/Schermen.

Während die Gäste mit ihren 58 Punkten die Serie vor dem FCM III und Lok Stendal II als Staffelsieger abschlossen, reichten die 15 Zähler der Gardelegener nur zu Platz zehn. Der SSV II wird in der kommenden Saison somit wieder in der Kreisliga spielen.

Friedhoff mit lupenreinen Hattrick

Die Gäste reisten aber ohne Top-Torjäger Giebel an. Der traf in 21 Spielen 47 Mal. Allerdings sprang am Freitag ein anderer in die Bresche. Joel Friedhoff markierte gleich in den ersten 30 Minuten drei Treffer zur 3:0-Führung für seine Farben und legte kurz nach Wiederbeginn auch noch das 4:0 nach. Dabei ließ er noch zahlreiche weitere Gelegenheiten liegen, scheiterte dabei aber auch oftmals an SSV-Keeper Müller.

Auf der anderen Seiten hatten aber auch die SSV-Kicker ihre Möglichkeiten. In Halbzeit eins verpassten sowohl Lübke as auch Pitzner zweimal den möglichen Torerfolg.

In den zweiten 30 Minuten - und vor allem nach dem 0:4 - schalteten die Gastgeber einen Gang rauf und die Gäste einen runter. So entwickelte sich ein verteiltes Spiel.

Folge war der 1:4-Anschlusstreffer durch Corvin Pitzner in der 44. Spielminute. Doch die Freude darüber währte nicht lange, denn die Gäste und Jentzsch antworteten nur zwei Minuten später - 1:5 (44.).

Kleinau setzt Schlusspunkt

In der Schlussphase versuchten die SSV-Kicker noch einmal alles, wollten unbedingt noch einen Treffer und hatten durch Kleinau Erfolg.

Statistik

Torfolge: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4 (14., 25., 29., 32.), 1:4 Corvin Pitzner (44.), 1:5 Felix Jentsch (46.), 2:5 Luis Kleinau (54.).

SSV 80 Gardelegen: Müller - Roitsch, Reiner, Lübke, Kuthe, Kullina, Pitzner, Halluschky (Westphal, Maleschka, Kurpiers, Kleinau).

SG Gerwisch: Rudolf - Büscher, Geirsson, Hufschläger, Anders, Bäbenroth, Friedhoff, Süren (Kersten, Jentzsch, Westhause).

Schiedsrichter: Ferris Vollbeding (Heide Jävenitz).