Gardelegens Kapitän und Torschütze Florian Scheinert kann sich hier mit einem Sprung gerade noch so vor dem heranrauschenden Marc Burdack retten. Foto: Thomas Koepke

Der SSV 80 Gardelegen bleibt in der Fußball-Landesliga in der Spitzengruppe und auf Kurs Podestplatz.

Gardelegen l Am Sonnabend gewannen die Altmärker das Spitzenduell auf eigenem Rasen gegen den SV 09 Staßfurt knapp mit 2:1 (1:1) und revanchierten sich damit auch für die Hinspielniederlage. Damit zogen die Gardelegener in der Tabelle wieder an den Staßfurtern vorbei und belegen nun den Bronzeplatz. Zwar haben beide Teams nunmehr 51 Punkte, aber der SSV hat das bessere Torverhältnis aufzuweisen.

Florian Scheinert vom Punkt erfolgreich

Die Platzherren begannen vor 135 Zuschauern furios, doch erste Aktionen von Simon Bache (2., 5.) versandeten. Auf der anderen Seite gab Jeewe (7.) einen Warnschuss ab, doch auch der war nicht platziert genug.

In der Folge neutralisierten sich die Teams und viel fand im Mittelfeld statt. Kein Millimeter Rasen wurde preisgegeben.

Nach gut einer halben Stunde gab es plötzlich Elfmeter. Florian Scheinert nahm irgendeinen kleinen Kontakt im 16er an und hatte sicher auch etwas Glück, dass er diesen Pfiff bekam. Den anschließenden Strafstoß verwandelte er selbst sicher zum 1:0 für den SSV.

Staßfurt gleicht aus

Doch die Gäste, die an diesem Tag nicht nur mit dieser Entscheidung des Unparteiischen nicht ganz einverstanden waren, kamen aber noch vor der Pause zurück. Eine Ecke lenkte SSV-Keeper Mette an die Latte, aber anstatt nachzusetzen, mussten die SSV-Kicker zusehen, wie 09-Kapitän Stachowski genau das tat und zum 1:1 (35.) einnicken konnte.

Auch in der zweiten Hälfte blieb das Match intensiv. Gleich zu Beginn hätte es den zweiten Strafstoß für den SSV geben müssen. Moye riss Bache (48.) im 16er um. Doch diesmal blieb die Pfeife stumm.

SSV erspielt mehrere Chancen

In der Folge investierten - und riskierten damit auch - die Gardelegener immer mehr. Doch beste Möglichkeiten von Bache (57.), Fehse (60.) oder auch Berlin (62.) und Reuter (64.) fanden nicht das angepeilte Ziel. „Männer belohnt euch jetzt aber auch“, war von Trainer Norbert Scheinert zu hören.

Aber nun spielte auch Staßfurt wieder mit. Lieder hatte dabei zweimal die Führung für die Gäste auf dem Fuß (68., 71.), doch zweimal fand er in Mette seinen Meister.

Gütte erzielt Siegtreffer

In Minute 78 brachte Berlin eine Ecke in den Fünfer. Aus dem Kopfballgewühl fiel das Leder an der Fünfergrenze direkt vor die Füße von Sascha Gütte, der aus spitzem Winkel das 2:1 erzielen konnte.

Danach musste Mette noch zweimal gegen Lieder (83.) und Nagel (86.) auf der Hut sein, bis der knappe und umjubelte Heimerfolg für die Gardelegener perfekt war.

Statistik

Torfolge: 1:0 Florian Scheinert (30./Foulelfmeter), 1:1 Steven Stachowski (42.), 2:1 Sascha Gütte (78.).

Schiedsrichter: Lukas Müller.

Zuschauer: 135.

Vorkommnisse: Keine.