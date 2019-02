Die SG Jübar/Beetzendorf hat ein Hallen-Fußballturnier für D-Junioren ausgetragen.

Jübar l Nach einer doch eher mäßigen Vorrunde wusste sich die weiße Vertretung der D-Junioren der SG Jübar/Beetzendorf am Sonntag in der K.o.-Phase erheblich zu steigern und gewann daher ihr eigenes Hallenfußballturnier in der Jübarer Kahnberghalle. Im Finale setzten sich die Schützlinge von Trainer Benjamin Hendrich mit 2:1 gegen den FC Brome durch.

Abschluss mit sportlichem Highlight

Es war der krönende Abschluss eines dreitägigen Turnier-Marathons in Jübar. Sechs Nachwuchs-Wettkämpfe von der G- bis hin zur B-Jugend gingen von Freitag bis Sonntag in der Kahnberghalle über die Bühne. Insgesamt über 40 Mannschaften fanden sich zu den Turnieren ein. Die D-Junioren schlossen die Serie am Sonntag mit noch einmal acht Vertretungen ab.

Gruppe A

Diese mussten sich zunächst einmal in zwei Vorrundengruppen beweisen. In Staffel A zeigten sich die Niedersachsen vom FC Brome am stärksten in Form. Sie verbuchten sieben Punkte. Selbst der spätere Finalgegner FC Jübar/Bornsen weiß konnte dem FCB zunächst nicht folgen. Zwar endete das Topspiel mit einem 1:1, allerdings mussten sich die Hallenherren der SG Diesdorf/Langenapel mit 0:1 geschlagen geben. Dennoch reichten der Hendrich-Truppe vier Zähler und Rang zwei zum Weiterkommen. Für die SG Diesdorf/Langenapel und den ESV Lok Salzwedel war hingegen Endstation.

Bilder Lars Müller (links) vom ESV Lok Salzwedel kommt hier gegen Niclas Schulze von der blauen Gastgeber-Vertretung zum Schuss. Foto: Florian Schulz



Elias Ritter (rechts), hier gegen den Kalbenser Julian Rose, gewann mit der SG Jübar/Beetzendorf weiß das Turnier. Foto: Florian Schulz



Gruppe B

In der rein westaltmärkischen Gruppe B machte hingegen der VfL Kalbe/Milde das Rennen. Die Schützlinge von Coach Paul Lemme kamen auf sieben Zähler. Lediglich gegen die blaue Vertretung der Hallenherren reichte es „nur“ zu einem 0:0. Den Mildestädtern ins Halbfinale folgte der VfB 07 Klötze (vier Punkte), während für den SV Eintracht Salzwedel III und die SG Jübar/Beetzendorf blau nur die Platzierungsspiele übrig blieben.

Endrunde

Im ersten Halbfinalduell zwischen Brome und Klötze musste gleich ein Neunmeterschießen her. Dieses gewannen die FCB-Kicker mit 3:2. Das zweite Finalticket buchte die weiße Gastgeber-Mannschaft durch ein klares 4:0 gegen den VfL Kalbe/Milde.

Immerhin die Rote Laterne abwenden konnte die blaue Vertretung aus Jübar und Beetzendorf. Im Duell um Rang sieben gegen die Salzwedeler Eisenbahner fielen in der regulären Spielzeit zwar keine Treffer, doch das anschließende Neunmeterschießen endete mit einem 2:0 für die Spielgemeinschaft. Durch ein 1:0 gegen den SV Eintracht Salzwedel III sicherte sich die SG Diesdorf/Langenapel den fünften Platz, Dritter wurde der VfB 07 Klötze nach einem 2:0 nach Neunmeterschießen gegen den VfL Kalbe/Milde.

Spannung im Finale

Erwartungsgemäß sehr spannend ging es im Finale dieses Turniers zu. Der FC Brome und die „Weißen“ von der SG Jübar/Beetzendorf lieferten sich einen packenden Schlagabtausch. Diesen gewannen die Hallenherren am Ende knapp mit 2:1 und setzten sich daher auch die Krone auf. Für die Bromer blieb immerhin Rang zwei, dazu gingen alle drei Einzelauszeichnungen – Tjorven Bahr wurde bester Spieler, Mika Bammel bester Torhüter und Franz Luca Herold (fünf Treffer) bester Torschütze – nach Niedersachsen.

Statistik

Gruppe A

1. FC Brome 8:2 / 7

2. SG Jübar/Beetzendorf weiß 3:2 / 4

3. SG Diesdorf/Langenapel 2:5 / 3

4. ESV Lok Salzwedel 1:5 / 3

Gruppe B

1. VfL Kalbe/Milde 5:1 / 7

2. VfB 07 Klötze 3:3 / 4

3. SV Eintracht Salzwedel III 3:5 / 2

4. SG Jübar/Beetzendorf blau 1:3 / 2

Endrunde

Halbfinale

FC Brome - VfB 07 Klötze 3:2 n. N.

VfL Kalbe/Milde - SG Jübar/Beetzendorf weiß 0:4

Spiel um Platz sieben: ESV Lok Salzwedel - SG Jübar/Beetz. blau 0:2 n. N.

Spiel um Platz fünf: SG Diesdorf/Lang. - SV Eintr. Salzwedel III 1:0

Spiel um Platz drei: VfB 07 Klötze - VfL Kalbe/Milde 2:0 n. N.

Finale: FC Brome - SG Jübar/Beetzendorf weiß 1:2

Bester Spieler: Tjorven Bahr FC Brome

Bester Torhüter: Mika Bammel FC Brome

Bester Torschütze: Franz Luca Herold FC Brome/5 Tore

Aufstellungen

SG Jübar/Beetzendorf weiß: Kehr - Kirmeß, Ritter, Schlundt, Kahle, Rosenow, Lüttkemüller.

VfL Kalbe/Milde: Lamberts - Jensch, Schliecker, Borchert, Dehmel, Wolf, Rose, Iljen, Matthias, Spangenberg.

SG Diesdorf/Langenapel: Pokorny - Wendlandt, Lochmann, Fleischner, Brumm, Yaman, Blümler.

SV Eintracht Salzwedel 09 III: Kleindienst - Ringkowski, Widlitzki, Bindemann, Ebert, Hammer, Jacobs, Müller, Wiedemann.

ESV Lok Salzwedel: Wiegand - Nguyen, Müller, Lohmann, Götzky, Lipke, Rodäbel, Wendt, Abdulsamad, Pudineh, Hofmeister.

SG Jübar/Beetzendorf blau: Röbbig - Rathke, Schulze, Thiel, Stowitschek, Roloff, Weiser.

VfB 07 Klötze: Werneke - Weber, Täger, Brune, Gerich, Schulz, Sticherling, Baumgarten, Regas, Rosenbruch, Dankert.