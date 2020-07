Der SV Arendsee hat bei seinem Heimspiel gegen die Zweitvertretung des TuS Siegfried Wahrburg seinen ersten Testspielerfolg gefeiert.

Arendsee l Die Mannschaft von Trainer Thomas Böttcher zeigte am heimischen Harper Weg eine engagierte Leistung gegen den Kreisoberligisten aus der Altmark Ost.

SVA führt früh

In einer Begegnung auf Augenhöhe war es den Gastgebern vorbehalten, den Torreigen zu eröffnen. Sebastian Tetsch gelang der Führungstreffer nach einer knappen Viertelstunde. Die Wahrburger taten sich schwer im Aufbauspiel. Aufbauspieler Michael Kozik operierte vornehmlich mit langen Bällen, um das Mittelfeld der Arendseer zu überbrücken. Die spielerisch besseren Lösungen hatten die Hausherren parat. Den Gastgebern gelang es, das Spiel in die Breite zu ziehen. Mutiges und aktives Hinterlaufen der Außenverteidiger, erschwerte den Wahrburgern das Leben.

Führung zur Pause

Das zweite Tor des SVA blieb so lediglich eine Frage der Zeit. Hendrik Idler schoss dies in der Minute 36. Die Gäste zeigten jedoch Moral und schlugen zurück. Leon Maurice Kessler gelang der Anschlusstreffer zum 2:1 (38.). Zur Halbzeit ging der westaltmärkische Kreisligist mit einer Führung in die Pause bei bis dato sommerlichen Temperaturen. Dem Wetter sollte noch eine gewichtige Rolle im Verlaufe der Partie zukommen.

Zweite Halbzeit ist spannungsgeladen

Im zweiten Durchgang zeigten die Wahrburger mehr Durchschlagskraft und waren vor allem bei Standardsituationen gefährlich. Doch ehe die Ostaltmärker griffiger werden konnten, hatte Wettergott Petrus einen anderen Plan. Ein Gewitter mit Starkregen zog nach einer knappen Stunde auf. Dieses zwang Schiedsrichter Sven Heydemann zu einer fünfzehnminütigen Spielunterbrechung. Nach dem Unwetter pfiff Heydemann beide Mannschaften wieder aus der trockenen Kabine auf den verregneten Rasen. Das seifige Geläuf behinderte beide Teams allerdings nicht lange. Erik Röhl erzielte kurz nach Wiederanpfiff das 3:1 (66.).

Wahrburg II konnte jedoch Dank eines Elfmetergeschenks erneut herankommen. Schiedsrichter Heydemann sah ein Foulspiel im Strafraum, nachdem Fabian Werner einen langen Ball nach dem Aufprall mit dem Fuß spielt, während Angreifer Marco Zimmermann einen Schritt zu spät kommt und über das Bein von Werner flog. Heydemann zeigt dennoch auf den Punkt und entscheidet auf Foulelfmeter.

Der gefoulte Wahrburger trat selbst an und stellte den erneuten Anschluss her. Verteidiger Maikel Lange initiierte indes wenige Minuten später das 4:2, welches dem eingewechselten Marvin Werner Hemstedt gelang (84.).

Lange, der sich überragend in die Offensivaktionen der Kollegen einschaltete, krönte einen Bären starken Auftritt. Wie ein Libero mit Stürmerqualitäten, leitete er die Abschlussaktion von Hemstedt mit ein. Der Abwehrmann interpretierte seine Rolle entsprechend offensiv und leistete einen großen Beitrag, zum vierten Tor und dem ersten Testspielsieg.

Böttcher zufrieden

Trainer Thomas Böttcher zeigte sich nach dem Auftritt zufrieden: „Das hat heute Spaß gemacht. Wir haben den Gegner unter Druck gesetzt und guten Fußball gespielt. So kann es weiter gehen.“

Sein Trainerkollege auf der Gegenseite Frank Aschenbach resümierte: „Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Der Sieg von Arendsee war verdient.“

Statistik

SV Arendsee: Werner (12. Trentz) – Idler, Much, Oelicker, Judeck, Lange, Temmler, Köhnke, Fuhlbrügge (58. Hemstedt), Tetsch (30. Zipper), Schlauer.

TuS Wahrburg II: Wittrien – Waffo, Lippmann, Keßler, Mnich, Kühnemann, R. Kozik, Pielniok (26. Baumann), M. Kozik, Zimmermann, Wagner.

Schiedsrichter: Sven Heydemann.

Zuschauer: 45.

Tore: 1:0 Tetsch (15.), 2:0 Idler (36.), 2:1 Keßler (38.), 3:1 Röhl (66.), 3:2 Zimmermann (77. Foulelfmeter), 4:2 Hemstedt (84.).