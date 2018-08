Der SV Arendsee hat gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Osterwieck getestet.

Arendsee l Offensiv top, defensiv flopp: So simpel lässt sich das Fußball-Testspiel des Fußball-Kreisligisten SV Arendsee am Sonntag gegen Eintracht Osterwieck II aus der Harzliga I zusammenfassen. Die Elf von Trainer Klaus Syring trennte sich von den Gästen aus dem Harz 4:4 (3:2). Die Zuschauer hatten sichtlich Freude an dieser munteren Partie, die beiden Mannschaften bei der Hitze sicherlich mit längerer Spieldauer nicht mehr.

Den besseren Start erwischte der gastgebende SVA. Er war in der Anfangsphase die gefälligere Mannschaft und ging durch einen schönen Schuss von Neuzugang Julian Much ins lange Eck verdient mit 1:0 in Führung. Nun wurde Osterwiecks Reserve etwas aktiver, profitierte dabei aber auch von haarsträubenden Fehlern in der Arendseer Defensive. Beim 1:1 durch Ahmad Kechma Mansoursbahia (14.) sah die Abwehr nicht gut aus, beim 1:2 von Pascal Krause (18.) hatte SVA-Keeper Jamie Marvin Petzold gepatzt.

Offensive sehr treffsicher

Doch im Offensivspiel hinterließen die Seestädter schon einen ordentlichen Eindruck. Nach einem Much-Querpass besorgte Eric Röhl den 2:2-Ausgleich (22.), ehe Johannes Deuschle eine starke Vorarbeit von Benjamin Pajonk zum 3:2 (31.) nutzte. Diesen Vorsprung nahm das Syring-Team mit in die Halbzeitpause.

Knapp eine Stunde war gespielt, da markierte Julius Runge für Osterwieck II den erneuten Ausgleich (3:3/59.). Beide Abwehrreihen ließen in der Folge weniger gegnerische Möglichkeiten zu, wobei aber auch beide Teams mit den schwindenden Kräften zu kämpfen hatten. Als Röhl in Minute 88 das 4:3 für den SVA markierte, deutete fast alles auf einen Heimerfolg hin, doch in der Schlussminute besorgte Leon Seltitz noch das 4:4 (90.) für die Harzer. Mit vier Gegentreffern kann der SV Arendsee natürlich nicht einverstanden sein, mit vier selbst erzielten Toren allerdings schon.

Statistik

SV Arendsee: Petzold - Röhl, Idler, Böttcher, Lange, Neidahl, M. Temmler, Schley, Köhnke, Schlauer, Much (Isler, Häberli, Tetsch, Pajonk, Deuschle).

SV Eintracht Osterwieck II: Alpert - O. Hahmann, Wagenfuehr, Markwart, B. Hahmann, Schütt, Kechma Mansoursbahia, Hegewald, Runge, Pressel, Raabe (Reuer, Wagner, Seltitz, Hildebrandt, Odenbach, Kruppa, Nerlich, Krause).

Torfolge: 1:0 Julian Much (7.), 1:1 Ahmad Kechma Mansoursbahia (14.), 1:2 Pascal Krause (18.), 2:2 Eric Röhl (22.), 3:2 Johannes Deuschle (31.), 3:3 Julius Runge (59.), 4:3 Eric Röhl (88.), 4:4 Leon Seltitz (90.)

Schiedsrichter: Robert Jordan.