Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisoberliga, SV 80 Gardelegen II, tut sich in der Vorbereitung weiter schwer.

Berge l Nach den Niederlagen gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 und den 1. FC Oebisfelde, kamen die Schützlinge von Oliver Pabst am Sonntag beim SV Eintracht Berge auch nicht über ein 2:2-Remis hinaus.

In den munteren 90 Spielminuten war ein Klassenunterschied - der SV Eintracht spielt in der Kreisliga - zwischen den Teams nicht zu erkennen. Allerdings fehlten bei der SSV-Reserve wichtige Offensivspieler wie Simon Bache, André Stolle, Philipp Schneidereit, Christopher Weinhold oder auch Defensivstrategen wie Michael Hille.

Dennoch waren die Gardelegener zunächst um den Spielaufbau bemüht, schafften das aber nicht immer. Schuld daran war die energische Verteidigung der Berger. Immer wieder störten die Gastgeber früh und verhinderten somit einen Spielfluss. Selbst hatten sie auch Chancen. Gesucht - und auch gefunden - wurde immer wieder Mario Stolle im Sturmzentrum - vorerst aber noch ohne Erfolg.

Remis zur Halbzeit

In Minute 25 kam aber etwas Schwung in die Partie, denn Max Preuß erzielte das 1:0 für die SSV-Reserve. Die Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten. Mario Stolle war nach einem Fehler im SSV-Mittelfeld zum 1:1 (28.) erfolgreich. „Das Ding nehme ich auf meine Kappe. Nach meinem Ballverlust im Mittelfeld hat Berge schnell umgeschalten und das Ding reingemacht“, so Christian Krziwanie. Mit dem 1:1 ging es auch in die Pause.

Nach dem Wechsel blieb das Match offen. Chancen auf beiden Seiten wurden zunächst nicht genutzt, ehe Dennis Riewe - gut in Szene gesetzt - keine Mühe hatte, in Minute 71 den SSV erneut in Front zu bringen.

Doch auch diesmal kamen die Berger zurück. Nach einem tollen Spielzug war erneut Stolle zu Stelle und traf zum 2:2.

Statistik

Torfolge: 0:1 Max Preuss (25.), 1:1 Mario Stolle (28.), 1:2 Dennis Riewe (71.), 2:2 Mario Stolle (88.).

SV Eintracht Berge: R. Stolle - S. Dörheit, Reps, Ganzer, Breslein, D. Dörheit, Fleig, M. Szolle, Schürz, Opl, Lamkau (Rieck).

SSV 80 Gardelegen: Lemme - Pietsch, Preuss, Werner, Futh, Siegel, Prehm, Giesecke, Krziwanie, Schulz, Schadow (K. Burkardt, Riewe, Zunker, Fehse, Hartmann).