Emil Murzaliev und die Männer des SV Langenapel II müssen am Sonntag in Engersen Farbe bekennen.Foto: Thomas Koepke

Der neunte Spieltag der Fußball-Kreisliga liefert nicht die ganz großen Aufeinandertreffen.

Salzwedel l Allerdings üben die Paarungen Druck auf die Mannschaften an der Spitze und im Tabellenkeller aus. So steht der Ligaprimus SV Engersen unter Zugzwang und muss das Tabellenschlusslicht SV 51 Langenapel II schlagen, um die Tabellenführung zu behaupten. Dahinter bringen sich gleich drei Teams in Lauerstellung.

Alle fünf Partien werden am Sonntag zeitgleich um 14 Uhr von den jeweiligen Unparteiischen angepfiffen.

SV Engersen - SV 51 Langenapel II

Der SVE führt nicht nur das Klassement mit drei Punkten Vorsprung vor den Verfolgern an, sondern hat zusätzlich auch noch ein Heimspiel. Folglich zählen wohl auch nur die drei Punkte. Ganz anders sieht es bei den Gästen aus. Die zweite Mannschaft des SV 51 Langenapel belegt derzeit aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber dem FSV Miesterhorst den letzten Tabellenplatz und reist folglich als klarer Underdog nach Engersen. Während der Ligaprimus also mit einem Dreier die Verfolger auf Distanz halten möchte, hoffen die 51er, zumindest einen Punkt einzufahren. Allerdings sprechen für die SVL-Reserve aktuell nicht viele Argumente. Wettbewerbsübergreifend musste Langenapel II zuletzt fünf Niederlagen in Serie hinnehmen. Schiedsrichter: Thorsten Ebeling.

SV Arendsee - Eintracht Berge

Im Spiel der beiden Tabellennachbarn wird morgen ungefähr ein Duell auf Augenhöhe erwartet. Allerdings trügt der Blick auf die Tabelle etwas. Schließlich hat der SV Arendsee fünf Zähler Vorsprung auf den SV Eintracht Berge und schielt eher nach oben.

Etwas anders sieht es bei der Eintracht aus. Berge konnte in der Vorwoche zwar die SG Pretzier mit 3:1 besiegen und damit einen direkten Konkurrenten in die Schranken weisen. Allerdings beträgt der Vorsprung auf die Gefahrenzone nur drei Punkte, weshalb der Blick logischer Weise weiterhin nach unten geht.

Dass die Seestädter das Potenzial haben, um ganz oben mitzuspielen, zeigte sich in der vorigen Woche. Zwar ging die Partie beim SV Engersen mit 2:3 verloren, doch sie zeigte, dass man ohne Probleme mit den Spitzenteams mithalten kann. Schiedsrichter: Sven Heydemann.

SG Pretzier - SV Brunau

Der SV Brunau ist in den letzten Wochen so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Nach dem Kreispokal-Erfolg über den höherklassigen Kuhfelder SV konnte eine Woche später auch der Staffelmitfavorit SV Wacker Lindstedt mit 3:1 niedergerungen werden. Daran wollen die Brunauer natürlich auch anknüpfen und die drei Punkte in Pretzier einfahren.

Die SGP hat indes ganz andere Probleme. Im bisherigen Saisonverlauf musste Pretzier bereits vier Niederlagen hinnehmen. Zuletzt mussten sich die Pretzierer sogar im direkten Duell gegen Berge mit 1:3 geschlagen geben, was sich natürlich auch auf das Klassement auswirkte. Aktuell belegen die Gastgeber mit sechs Zählern auf dem Konto den achten Rang und haben nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt.

Wacker Lindstedt - FSV Miesterhorst

Der FSV Miesterhorst kommt aus Sicht des SV Wacker Lindstedt wie gerufen. In der Vorwoche mussten die Wackeraner im Verfolgerduell gegen Brunau eine 1:3-Niederlage hinnehmen, was natürlich einem Rückschlag im Meisterrennen gleich kam. Gegen den Tabellenvorletzten FSV Miesterhorst wollen die Lindstedter Wiedergutmachung betreiben und sich das nötige Selbstvertrauen für die noch anstehenden Duelle vor der Winterpause holen. Aktuell beträgt der Rückstand auf den SV Engersen drei Punkte.

Miesterhorst weiß morgen indes um seine Rolle als Underdog. Der FSV findet sich nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Langenapel auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz wieder. Weil keine Mannschaft gern die Rote Laterne in die Hand nimmt, kann morgen das Ziel für den FSV nur sein, ein Remis anzupeilen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit nicht sonderlich groß. Zuletzt setzte es wettbewerbsübergreifend sechs Pleiten in Folge. Schiedsrichter: Kevin Riewe.

Adler Jahrstedt - SG Saalfeld

Im Duell der beiden Tabellennachbarn ist nun wahrlich kein Favorit auszumachen. Während der Kreisoberliga-Absteiger TSV Adler Jahrstedt mit 15 Punkten den vierten Rang innehat, findet sich die SG Saalfeld mit zwei Punkten weniger auf dem Konto auf dem fünften Platz wieder.

Dass die Adler aktuell vor dem Aufsteiger platziert sind, liegt vor allem an der starken Serie von zuletzt drei Siegen in Folge. Die Jahrstedter befinden sich also in bestechender Form und wollen natürlich ihren Lauf fortsetzen. Doch auch die Saalfelder sind gut drauf.

Zuletzt wurden der FSV Miesterhorst und der VfL Kalbe/Milde deutlich bezwungen, was natürlich die Ambitionen für eine Top-Platzierung untermauerte. Insgesamt können sich die Zuschauer auf eine spannende Partie auf Augenhöhe freuen. Schiedsrichter: Harald Schmidt.