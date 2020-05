Die Volksstimme spricht mit Sportlern über einprägsame Wettkämpfe als Spieler und als Zuschauer.

Salzwedel l Die Volksstimme hat mit Sportlern aus dem Altmarkkreis Salzwedel über ihr schönstes beziehungsweise emotionalstes Spiel, dass sie als Aktiver absolviert haben, gesprochen und wollte außerdem etwas zu ihrem Sport-Highlight in der Rolle des Zuschauers wissen.

Schönstes Erlebnis als Zuschauer

„Mein schönsten Erlebnis im Stadion erlebte ich in der Arena auf Schalke mit meinem Vater Hartmut in der Nordkurve. Die Stimmung unter einem geschlossenen Dach und die Gemeinschaft unter den Fans war einfach überragend. Obwohl das Spiel in der Saison 2014/15 leider nur 1:1 ausgegangen ist, weil dem SV Werder Bremen in der Nachspielzeit noch der Ausgleich gelang, war es dennoch ein unvergesslicher Tag.“

Schönstes Erlebnis als Spieler

„Da fällt mir sofort das Landespokalspiel zwischen dem SV Liesten und dem 1. FC Magdeburg in der Saison 2013/14 ein. Wir haben uns damals richtig gut verkauft und im heimischen Waldstadion nur mit 0:7 verloren. Es war einfach toll, vor so vielen Zuschauern zu spielen und ein ungefähres Gefühl zu bekommen, wie es im Profifußball läuft mit den ganzen Zuschauern.“