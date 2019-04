Weiterhin vom Double träumen dürfen die Fußball-Altherren des VfB 07 Klötze.

Klötze l Während der VfB Klötze in der Kreisliga dem Spitzenreiter SSV 80 Gardelegen dicht auf den Fersen liegen, qualifizierten sie sich auch noch für das Kreispokal-Finale. Die VfB-Oldies setzten sich im Halbfinalduell auf eigenem Geläuf gegen die SG Pretzier/Chüden verdient mit 2:0 (1:0) durch. Im Endspiel treffen Horn & Co. auf die SG Jävenitz/Letzlingen, die den SSV Gardelegen (3:2) ausschaltete.

Hausherren dominieren mit Spielbeginn

Die Klötzer kontrollierten von Beginn an eindeutig das Geschehen und erspielten sich mehrere klare Chancen. Recht früh brachte Andreas Brune seinen VfB dann auch mit 1:0 (13.) in Führung. Vorausgegangen war ein gutes Zuspiel von Steven Elksne. Beispielsweise durch den eingewechselten Guido Rieck, der das Gehäuse von Lothar Kretschmer nur knapp verfehlte, hätten die Platzherren noch vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Matthias Pagen nachlegen können. Dies gelang allerdings nicht. Die Spielgemeinschaft aus Pretzier und Chüden, die sich gegen Ende der ersten Hälfte etwas mehr zutraute, hatte hingegen lediglich eine Halbchance entgegen zu setzen. Mit dem Versuch von Stephan Meyer hatte VfB-Keeper Rodney Hermanski keine großen Probleme.

Die Klötzer blieben weiter die klar spielbeherrschende Mannschaft, taten sich aber weiter schwer. Etwas mehr Ruhe ins eigene Spiel kam mit dem 2:0 in Minute 48 durch Jan Sprycha. Nach gutem Zusammenspiel mit Bodo Schulz setzte sich Sprycha gut durch und verdoppelte den Vorsprung. Doch das hätte noch nicht das Ende vom Lied sein müssen. Beispielsweise Bodo Schulz, der völlig frei an Kretschmer – dabei war Roberto Schulz mitgelaufen und hätte bei einem Querpass wohl sicher getroffen – scheiterte, hatte auch noch das dritte Tor für die Platzherren auf dem Fuß.

Spielertrainer zufrieden mit dem Auftritt

Die SG stellte das Fußballspielen zwar keinesfalls ein, doch ein echtes Aufbäumen war nicht wirklich erkennbar. Immerhin stand Mario Jesper in der Schlussminute nach einem Eckball per Kopf – das Leder landete über dem Gehäuse – dicht vor dem Gäste-Ehrentreffer. Doch auch dieser hätte die Angelegenheit nicht mehr spannend gemacht. „Wir haben absolut ungefährdet gewonnen und kaum etwas zugelassen. Zudem hatten wir eine große Bank, was uns bei diesem Wetter auch zugute kam“, resümierte VfB-Spielertrainer Andreas Horn, für den es nach dem abendlichen 5:0-Erfolg „seines“ FC Bayern München im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund sogar noch ein doppelt schöner Tag werden sollte.

Statistik

VfB 07 Klötze: Hermanski - Hartung, Schumann, Horn, Brune, Jürges, Elksne, Neuschulz, M. Schulz, Sprycha, R. Schulz (Paasche, Rieck, Förster, Wißwedel, B. Schulz).

SG Pretzier/Chüden: Kretschmer - Walter, Krüger, Sauer, Jesper, Fischer, Meyer, Schweigel, Lemke, Günther, Teßmann (Grant, Progan, Vollrath).

Torfolge: 1:0 Andreas Brune (13.), 2:0 Jan Sprycha (48.).