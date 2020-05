Alle haben es geahnt und fast alle Vereine wollten es auch so.

Salzwedel l . Die Fußball-Saison 2019/2020 wird pünktlich zum 30. Juni abgebrochen beziehungsweise beendet. Damit dürften auch die Weichen für die neue Spielzeit 2020/2021 gestellt sein. Wann diese aber beginnen kann, steht derzeit noch in den Sternen.

Dazu fand am Donnerstag eine weitere Vorstandssitzung (Video-Konferenz, ViKo) des FSA statt. In dieser ViKo bewertete das Präsidium und auch der Vorstand des FSA das Ergebnis der Befragung aller Vereine auf Landes- und Kreisebene hinsichtlich einer möglichen Beendigung der Saison 2019/2020 zum 30. Juni oder einer Fortführung ab Herbst oder dem nächstmöglichen Termin.

Mehrheit für den vorzeitigen Abbruch

Das Ergebnis der Umfrage war mehr als eindeutig. Die Mehrheit der Vereine (83 Prozent) befürworten eine Beendigung der Saison 2019/2020 zum 30. Juni 2020 und nur 17 Prozent sprachen sich dagegen für eine Fortsetzung (Einfrierung) der Saison im Herbst aus.

Bilder Stefan Saluck (rechts) und der FSV Heide Letzlingen begrüßen die Abbruch-Entscheidung, den Pokalwettbewerb weiterzuführen. Foto: Thomas Koepke



Coach Michael Piotrowski und der SV Liesten 22 sind mit der Quotientenregel des FSA nicht gänzlich einverstanden. Foto: Thomas Koepke



Der schon letzte Woche angekündigte außerordentliche Verbandstag soll nunmehr am 12. Juni 2020 stattfinden. Es ist aus heutiger Sicht allerdings eher unwahrscheinlich, dass die Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung stattfinden kann. Dies ist auch abhängig von der jeweils aktuellen behördlichen Verfügungslage. Der Schutz der Gesundheit der Delegierten und der weiteren Teilnehmer hat an dieser Stelle jedoch oberste Priorität.

Tabellenstand vom 12. März ist Grundlage

Vorbehaltlich der Abstimmung durch die Delegierten zum außerordentlichen Verbandstag am 12. Juni 2020 hat das Präsidium und der Vorstand beschlossen, die Saison 2019/2020 zum 30. Juni 2020 zu beenden. Zudem hat man sich über weitere Details verständigt. Die Beendigung soll mittels eines Abbruches der Saison auf Grundlage der Tabellenstände vom 12. März 2020 erfolgen. Hier ein Auszug aus den beschlossenen zehn Punkten:

+ Die angesetzten Meisterschaftsspiele werden abgesetzt. Bis zum 30. Juni 2020 finden keine weiteren Meisterschaftsspiele statt.

Die Auf- und Abstiegsregelungen 2019/2020 werden außer Kraft gesetzt.

Aufsteiger werden unter Anwendung einer Quotientenregelung (erzielte Punkte geteilt durch Zahl der ausgetragenen Spiele) auf Grundlage der Tabellenstände vom 12. März 2020 (Aussetzung des Spielbetriebes) ermittelt.

Absteiger werden in der Saison in den einzelnen Spielklassen nicht ermittelt. Ausnahme bilden hierbei die Mannschaften, die bereits vor dem 12. März 2020 vom Spielbetrieb ihrer Spielklasse zurückgezogen worden sind.

Pokalwettbewerbe der Saison 2019/2020 sollen - soweit möglich - und unter Beachtung der behördlichen Verfügungen, in allen Alters- und Spielklassen zu Ende geführt werden. Gegebenenfalls auch nach dem 30. Juni 2020 und - wenn möglich- bis zum 30. September des Jahres 2020.

Das Präsidium und der Vorstand des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt betonen dabei, dass sämtliche Entscheidungen im Sinne des Fußballverbandes Sachsen-Anhalts sowie ohne Druck seitens des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) oder des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) erfolgte und frei im Sinne der Vereine, Verbände und Mitglieder/innen getroffen worden sind und auch zukünftig getroffen werden.

Aufstiegs-Hoffnungen beim SSV Gardelegen

Wie bereits erwähnt, ist man beim SSV 80 Gardelegen voller Hoffnung. Die Mannschaft rangiert auf Platz eins der Landesliga Nord und würde in der kommenden Saison dann ein Verbandsligist sein.

„Wir befürworten natürlich den Abbruch der Saison. Sicherlich ist das für uns einfach gesagt, weil wir eben ganz oben stehen und auch aufsteigen würden. Es bleibt allerdings ein großes Aber stehen, denn noch hat der Verbandstag nicht entschieden. So können wir die Planungen für die kommende Saison noch nicht gezielt vornehmen. Es macht schon einen Unterschied, ob man eine Landesliga- oder eine Verbandsligasaison plant. Dennoch freuen wir uns natürlich, sollte es so auch kommen, dass wir aufsteigen dürften“, so SSV-Coach Norbert Scheinert.

Michael Banse, Trainer des MTV Beetzendorf sieht es ähnlich: „Ich bin grundsätzlich ein Befürworter der Entscheidung des FSA. Damit haben wir jetzt Klarheit und das Warten hört auf. Jetzt kann man auch langsam anfangen, die neue Saison zu planen, auch wenn noch nicht klar ist wann die genau losgehen kann. Ob sie dann im September oder erst im Oktober beginnen kann, steht ja noch in den Sternen.“

SV Liesten prüft Härtefallantrag

Beim SV Liesten ist man sicherlich gemischter Gefühle. So auch Trainer Michael Piotrowski. „Wir können die Entscheidung natürlich akzeptieren, allerdings halten wir die Wertung über den Quotienten für nicht ganz objektiv. Wir haben zum Beispiel nur sieben Heim-, dafür aber bereits neun Auswärtsspiele absolviert. Tangermünde hatte dagegen bereits neun Heimspiele. Wir haben genau ein schlechtes Spiel gemacht und das gegen Tangermünde auch verdient verloren.

Dennoch haben wir mit 2,5 den viertbesten Quotienten aller Teams auf Landesbene und dürfen nicht aufsteigen? Oder man schaue sich mal die Landesklasse 6 an. Da geht es um vier Tore Differenz. Da muss einfach eine andere Härtefallprüfung her. Und wenn es beim Thema Abstieg keine Verlierer geben wird, darf es das beim Thema Aufstieg auch nicht. Das ist für mich alles nicht ganz nachvollziehbar. Der SV Liesten wird daher über den KFV versuchen, einen anderen Vorschlag zur Wertung einzubringen, ähnlich wie in Westfalen oder Mecklenburg. Wie das Ganze aber ausgeht, steht nicht in unserer Macht“.

Entspannter kann das Szenario natürlich beim FSV Heide Letzlingen betrachtet werden. „Ich finde es gut, dass unter die Saison 2019/2020 ein dicker Strich gezogen werden kann. Jetzt wissen die Mannschaften, was Sache ist und können sich vernünftig auf die nächste Saison vorbereiten. Auch finde ich gut, dass die die Kreisfachverbände die Pokale noch durchführen wollen. In diesem Zusammenhang müsste man natürlich Tangermünde als Landesliga-Aufsteiger beglückwünschen. Sie haben eine beeindruckende Serie gespielt und haben zum richtigen Zeitpunkt die Siege gegen Liesten und Uchtspringe eingefahren. Außerdem (lacht) hätten ja alle drei Spitzenteams noch gegen Letzlingen verloren, so dass der Abstand so gleich geblieben wäre“, so FSV-Coach Dirksen Höft.

Pokalspiele sollen dennoch ausgetragen werden

Auch Helge Kietzke, Trainer des SV Eintracht Salzwedel, bewertet den Abbruch gundsätzlich positiv. „So haben die Mannschaften jetzt Planungssicherheit und es gibt keine Probleme bei irgendwelchen Wechselfristen. Allerdings finde ich es nicht gut, dass es zwar Aufsteiger, aber keine Absteiger gibt. Die Bilanz muss schon stimmen, die Ligen werden dadurch überbelastet und das Niveau sinkt ja auch, wenn es keine sportlichen Absteiger gibt. Gut finde ich, dass der Pokal ausgespielt werden soll, allerdings halte ich nichts von Geisterspielen“.

Von dieser Variante profitieren würde natürlich auch der SSV 80 Gardelegen II. Als Rangletzter der Fußball-Landesklasse 1 würden die Gardelegener nicht absteigen müssen, sondern einen weiteren Versuch in der Landesklasse starten können. „Die Lösung des FSA, die Saison abzubrechen, ist die einzig vernünftige. Aber wir werden sehen, was am Ende dabei herauskommt. Später sind wir dann alle schlauer“, so Coach Oliver Pabst.