Clemens-Paul Berlin (rechts) hatte in der Schlussphase per Freistoß die Möglichkeit zum 1:0, doch VfB-Keeper Sebastian Schulze klärte. Foto: Thomas Koepke

Trotz des torlosen Remis im Heimspiel gegen den VfB Ottersleben bleibt Landesligist SSV 80 Gardelegen Tabellenführer der Staffel Nord.

Gardelegen l Dabei ermauerte sich Kellerkind Ottersleben am Sonnabend auf der Rieselwiese mit viel Glück den Auswärtspunkt.

Nach diesem 0:0 sammelten die Rolandstädter einen weiteren Zähler ein und stockten ihr Konto auf 38 Punkte auf. 36 hat nunmehr der neue Tabellenzweite MSC Preussen auf seinem Konto. Der hatte aber im zweiten Derby in Serie gegen den TuS Magdeburg auch seine liebe Mühe und Not und siegte knapp 1:0. Dritter ist weiterhin der MSV Börde (34).

SSV 80 bleibt an der Spitze des Tableaus

Und obwohl der SSV im Jahr 2020 damit weiter ungeschlagen bleibt, konnte sich am Sonnabend nach Abpfiff auf der Rieselwiese niemand so richtig über diesen Punkt freuen, es sei denn er hatte ein Trikot des VfB Ottersleben an.

Zwar gaben die Gardelegener klar den Ton an, hatten es aber gegen absolut defensiv und auch destruktiv eingestellte Rand-Magdeburger schwer. Zudem stand den Gästen auch das Glück und ein starker Keeper Sebastian Schulze zur Seite. Schulze war es auch am Ende, der den Otterslebern den Punktgewinn rettete.

Gäste-Abwehr hält

SSV-Coach Norbert Scheinert laborierte noch an den Folgen einer kleinen OP, so dass Co André Stolle das Sagen an der Seitenlinie hatte. Der hatte seine Jungs, die ohne Kapitän Florian Scheinert (gesperrt) auskommen mussten, auch ordentlich eingestellt, doch die Gäste rührten ordentlich Beton der Marke UHPC an.

Der SSV 80, der zunächst mit einer Dreierkette agierte, legte auch gleich gut los. Erste Möglichkeiten von Gütte (3., 16.) oder auch Berlin (7.) blieben aber ohne Erfolg. Schon nach der ersten Viertelstunde war aber klar, was für ein Spiel auf die Gardelegener zukommen sollte. Die Gäste pushten sich nämlich nach jeder gelungenen Abwehraktion und bejubelten jeden gewonnenen Zweikampf wie einen Sieg.

In der Folge ließen auch Bache (31.) und erneut Gütte (44.) gute Gelegenheiten liegen. Von den Magdeburgern war offensiv - bis auf wenige Befreiungsschläge in die Gardelegener Hälfte - indes überhaupt nichts zu sehen. So ging es mit dem 0:0 in die Halbzeitpause.

SSV fehlt das Glück

Die 80er intensivierten in Hälfte zwei ihre Bemühungen weiter, scheiterten jedoch an den eigenen Nerven, am Gebälk (Bache, Latte) oder auch am starken VfB-Schlussmann Schulze.

Gäste hätten Spiel auf den Kopf stellen

Doch das Spiel hätte auch gänzlich kippen können. Nachdem zweimal Bache (61., 69.) beste Chancen für den SSV vergab, hatte Gästespieler Carl im 16er völlig freistehend die Möglichkeit, das 1:0 für den VfB zu erzielen. Doch er war wohl so überrascht, dass er den Ball weit über das Mette-Gehäuse jagte.

Das rüttelte den SSV, der sich weiter vergeblich auf- und an der VfB-Devensive abbrieb - noch einmal wach. Erneut blieben aber beste Einschlussmöglichkeiten von Gütte, Gille und auch Berlin, der in der Schlussphase eine gute Freistoßmöglichkeit verbuchte, ungenutzt. So blieb es beim 0:0 in einer doch sehr einseitigen Begegnung auf der Rieselwiese.

Tore: Fehlanzeige.

Schiedsrichter: Christoph Blasig

Zuschauer: 147.