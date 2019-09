Die Altherren-Mannschaft des VFB Klötze hat einen sicher geglaubten Sieg gegen den SV Heide Jävenitz aus der Hand gegeben.

Klötze l Der SV Heide Jävenitz seinerseits wurde für einen aufopferungsvollen Kampf in Hälfte zwei mit einem Punkt belohnt.

Nach abgeklärter erster Hälfte der Gastgeber, in der Torjäger Elksne mit seinem Doppelpack (6.) und (32) dem Spiel seinen Stempel aufdrückte, schienen die drei Punkte für den VfB nur noch reine Formsache zu sein. Doch mit dem agilen Siegmund und einer gehörigen Portion Ehrgeiz, wendete sich das Blatt.

Begegnung wird fair geführt

Bereits vier Minuten nach dem Seitenwechsel konnte Michael Arndt bereits den Anschluss herstellen. In der Folge entwickelte sich ein Spiel, das keinen Verlierer verdient hatte. Kraft und Konzentration schwanden zudem bei den Gastgebern, die sich zunehmend darauf beschränkten, bei sommerlichen 32 Grad Celsius den knappen Vorsprung ins Ziel zu retten. Doch Siegmund hatte etwas dagegen und krönte nach toller Einzelleistung im Strafraum der Klötzer Verteidigung, seine Leistung mit sehenswertem Abschluss zum 2:2 Ausgleich (67.). In einer fair geführten Partie, in der Schiedsrichter Rolf Vorsprach keine Probleme sah, das Spiel zu leiten, trennten sich beide Kontrahenten am Ende mit einem Punkt an der Geschwister-Scholl-Straße.

Für die Jävenitzer, die nach anfänglichen Schwierigkeiten kein Land sahen und mit unnötigen Ballverlusten in Hälfte eins dem Gastgeber den Rücken stärkten, bedeutete das Resultat einen nach der ersten Hälfte nicht mehr für möglich gehaltenen Punkt.

Die nächste Chance für einen Klötzer Sieg bietet sich zu Hause gegen Schwiesau am 28. September. Jävenitz trifft bereits am 21. September im Heimspiel auf Kusey.