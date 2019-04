Die D-Junioren des SSV Gardelegen haben in der Platzierungsrunde der Verbandsliga den SV Grün-Weiß Piesteritz empfangen.

Gardelegen l Einen am Ende deutlichen 8:1 (4:0/6:1)-Heimsieg fuhren die D-Juniorenkicker des SSV 80 Gardelegen I in der Platzierungsrunde der Verbandsliga am Sonntag gegen den SV Grün-Weiß Piesteritz ein. Nach dem Erfolg in der Vorwoche bei Askania Bernburg war das bereits der zweite Erfolg in Serie für die Schützlinge von Oliver Teßmer und Gerhard ter Burg.

Doppelschlag von Moritz Duske

Die klettern in der Tabelle durch diesen Erfolg auf Rang vier und haben bereits sechs Punkte aus vier Spielen eingefahren. Die Gäste aus Piesteritz - noch immer punktlos - behalten die Rote Laterne und verschlechterten ihr Torverhältnis (7:25) weiter.

Die Platzherren übernahmen auch gleich zu Beginn des ersten Drittels das Zepter auf dem Rasen. Vor allem Lasse Bach und auf der linken Seite Niklas Hintze sorgten für viel Gefahr, doch (noch) war der Piesteritzer Kasten irgendwie vernagelt.

Das änderte sich aber in den Minuten sechs und zehn. Per Doppelschlag war nämlich Moritz Elias Duske für den SSV zur Stelle. Kurios war dabei der Treffer zum 2:0, als Grün-Weiß-Keeper Tom Weise klären wollte, Duske aber an den Rücken schoss. Duske musste nur noch nachsetzen und einschieben. Maurice Maleschka (15.) und später erneut Duske (25.) sorgten noch im ersten Umlauf für das 4:0 und bereits auch für die Vorentscheidung.

Maleschka sorgt für die Entscheidung

Das zweite Drittel verlief schon etwas ausgeglichener. Auch Keeper Jannec Kusch bekam nun etwas mehr zu tun. Doch zunächst waren wieder die Gardelegener zur Stelle und setllten durch Maurice Maleschka (28.) auf 5:0.

Wie beschrieben kamen auch die Gäste in der Folge immer besser zurecht und auch in Gardelegener Tornähe. Paul Jentzsch (40.) verkürzte und erzielte den 1:5-Anschlusstreffer.

Die Freude darüber währte bei den Gästen aber nicht so lange, denn Hintze stellte nur eine Minute später den alten Abstand wieder her und sorgte für das 6:1. Damit ging es auch in die letzte Drittelpause.

Maleschka setzt Schlusspunkt

Im Schlussabschnitt hatten die Gastgeber den Gegner und das Match wieder besser unter Kontrolle. Auch wurden sich wieder einige Möglichkeiten erspielt. Maurice Maleschka nutzte im Doppelpack (52., 60.) zwei davon zum deutlichen 8:1-Endstand in einer doch recht einseitigen Partie.

Statistik

Torfolge: 1:0, 2:0 Moritz Elias Duske (6., 10.), 3:0 Maurice Maleschka (15.), 4:0 Moritz Elias Duske (25.), 5:0 Maurice Maleschka (28.), 5:1 Paul Jentzsch (40.), 6:1 Niklas Hintze (41.), 7:1, 8:1 Maurice Maleschka (52., 60.).

SSV 80 Gardelegen I: Kusch - Krüger, Möhring, Hintze, Grabow, Maleschka, Duske, Luckschat, Hamza (Teßmer, Coriand, Reinke, Piel).

Grün-Weiß Piesteritz: Weise - Becker, Grunenberg, Schiller, Krieger, keine Angabe, Kuhnert, Schuchardt, Jentzsch (Oberländer).

Schiedsrichter: Eckard Nickel (Wacker Lindstedt).