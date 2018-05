Für die D-Junioren des SV Eintracht Salzwedel hagelte es in der Meisterrunde der Verbandsliga gleich zwei Heim-Niederlagen.

Salzwedel l In der Fußball-Verbandsliga, Meisterrunde, musste der SV Eintracht Salzwedel zwei Pleiten hinnehmen, konnte aber dennoch den zehnten und vorletzten Rang des Klassements halten.

FCM in Salzwedel siegreich

Während es am Freitag eine unglückliche 2:3 (1:2/0:0)-Niederlage gegen die U 12 des 1. FC Magdeburg hagelte, wurden die Fronten am Sonntag schon etwas deutlicher. Gegen den VfL Halle 96 setzte es eine verdiente 2:4 (2:4/1:1)-Heimpleite.

Gegen den jüngeren Jahrgang der Magdeburger kamen die Jeetzestädter sehr gut ins Spiel und verbuchten im ersten Drittel sogar die besseren Torchancen. Weil aber Leonardo Elhalafawy (4./gehalten) und Ian Werner Scheffler (10./drüber) die beiden besten Chancen ausließen, dauerte es bis zur 37. Minute, ehe das 1:0 durch Jaylan Seiler fiel. Doch die Freude über diesen Treffer währte nur kurz. Erst bekamen die 09er den Ball nicht geklärt, so dass Bennet Ebel problemlos ausgleichen konnte, und ein paar Sekunden später profitierte Matas Gabertas von einem Torwartfehler von Salzwedels Felix Reek - 1:2.

Klarere Aktionen der Salzwedeler

Nachdem die Magdeburger mit Beginn des Schlussdrittels auch noch das 3:1 erzielten, wendete sich das Blatt wieder. Die Salzwedeler Eintracht war nun wieder viel klarer in den Aktionen und kam in der 55. Minute durch einen verwandelten Foulneunmeter durch Scheffler zum 2:3-Anschlusstreffer. Trotz weiterer Großchancen von Elhalafawy (61./vorbei) und Conner Schäfer (67./stark gehalten) blieb es am Ende bei der unglücklichen Heimpleite.

Gegen den VfL Halle 96 entwickelte sich vom Anpfiff weg eine temporeiche Partie ohne große Abtastphase. Zwar verbuchten die Salzwedeler durch Torben Schilling (4./stark gehalten) den ersten Hochkaräter, doch das Tor machten die Hallenser. Nach einer Flanke musste Jeremy Pfeffer nur noch den Fuß hinhalten.

Schneller Ausgleich

Doch die Trostmann/Förster-Schützlinge blieben von diesem Rückstand unbeeindruckt und kamen durch Schilling, der nach Vorarbeit von Seiler traf, zum schnellen 1:1-Ausgleich. Nach ausgeglichener Anfangsphase konnte die Eintracht das Tempo nicht weiter mitgehen.

Die 96er wurden mit längerer Spieldauer immer stärker. Vor allem im Eins-gegen-Eins auf den beiden Außenpositionen war der VfL klar überlegen und erspielte sich folglich auch ein Chancenplus. Weil aber Jonas Redmann aus der Drehung (14./Außennetz) und Elias Lorenz aus der zweiten Reihe (19./stark gehalten) die beiden besten Chancen ausließen, ging es mit dem Remis in die erste Pause.

VfL Halle macht alles klar

In den zweiten 25 Minuten münzten die Saalestädter ihr Chancenplus nun auch in Tore um. Dean Pascal Blaschkowski erzielte binnen weniger Sekunden zwei Tore und brachte seine Mannschaft so mit 3:1 in Front. In dieser Phase kamen die 09er kaum aus ihrer Hälfte heraus. Die Salzwedeler machten zu viele Fehler im Passspiel und rannten so nur hinterher.

Kurz vor der letzten Pause dann aber der 2:3-Anschlusstreffer. Nachdem der Heber von Seiler nur an den Pfosten sprang, stand der eingewechselte Jasin Barrie goldrichtig und verkürzte. Doch wieder nur ein paar Sekunden später erneut die schnelle Antwort. Nachdem Salzwedels Schlussmann Reek einen Distanzschuss nur nach vorne klatschen lassen konnte, stand Redmann beim Abpraller ebenfalls goldrichtig und netzte ein. Im Schlussdrittel geschah nichts mehr, weshalb es beim 4:2-Auswärtssieg des VfL Halle 96 blieb.

Statistik

SV Eintracht Salzwedel 09 - 1. FC Magdeburg U 12 2:3 (1:2/0:0)

Torfolge: 1:0 Jaylan Seiler (37.), 1:1 Bennet Ebel (46.), 1:2 Matas Gabertas (47.), 1:3 Magnus Elias Baars (51.), 2:3 Ian Werner Scheffler (55./Foulneunmeter).

Schiedsrichter: Renee Sensenschmidt.

Zuschauer: 30.

SV Eintracht Salzwedel 09: Reek - Schäfer (26./Barrie), Beutler, Kohlhas (26./Neuschulz), Scheffler, Seiler (26./Jesper), Meyer, Riebenstahl, Elhalafawy.

1. FC Magdeburg U 12: Röder (26./Kießling) - Wegener (15./Wilke), Kühnl (15./Schäfer), Gabertas, Heinrich (15./Matyla), Neumann, Ebel, Vorhölter (15./Parpart), Baars.

SV Eintracht Salzwedel 09 - VfL Halle 96 2:4 (2:4/1:1)

Torfolge: 0:1 Jeremy Pfeffer (5.), 1:1 Torben Schilling (8.), 1:2, 1:3 Dean Pascal Blaschkowski (28., 30.), 2:3 Jasin Barrie (45.), 2:4 Jonas Redmann (48.).

Schiedsrichter: Thomas Kölle.

Zuschauer: 35.

SV Eintracht Salzwedel 09: Reek - Beutler, Kohlhas, Scheffler, Seiler, Schilling (26./Jesper, 51./Schäfer), Meyer (26./Neuschulz), Riebenstahl, Elhalafawy (26./Barrie).

VfL Halle 96: Nötzel (45./Münch) - Steinhoff, Redmann, Anders, Pfeffer (40./Rascher), Blaschkowski (45./Lüttgens), Köppe (40./Pohl), Lorenz, Chlebik.