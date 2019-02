Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 2. Handball-Nordliga ist dem Diesdorfer SV gelungen.

Diesdorf l Das 29:26 (18:11) gegen den Güsener HC II bedeutete nicht nur den zweiten Heimerfolg in Serie, sondern auch insgesamt bereits den fünften Saisonsieg.

Dadurch ist das Polster der Sieben von Sigurd Lüchow und Christian Tegge auf die Abstiegszone, in der sich der direkte Kontrahent befindet, weiter angewachsen. Mit 10:12 Zählern steht weiterhin Rang sieben für den westaltmärkischen Aufsteiger zu Buche.

Hinspiel-Erfolg bestätigt

Da die Diesdorfer bereits das Hinspiel Anfang September zum Saisonauftakt in Güsen mit 27:25 für sich entschieden hatten, waren sie natürlich auch in eigener Halle hochmotiviert, gleiches „Kunststück“ noch einmal zu schaffen. Das sollte sich allerdings zunächst noch recht schwierig gestalten, denn der GHC II wollte keineswegs mit fliegenden Fahnen untergehen, egalisierte zunächst einen 0:2-Rückstand (2:2/3.) und schaffte wenig später sogar eine eigene Führung (4:3/6.). In der Anfangsphase sahen die Zuschauer noch einen offenen Schlagabtausch.

Führung zur Halbzeit

In der Folge wurden die Diesdorfer allerdings in allen Mannschaftsteilen stärker. Die Abwehr ließ nun kaum noch etwas anbrennen und vorne wurde wesentlich effektiver abgeschlossen. Somit gelangen dem DSV in Person von Robin Feldmann (3), Jan Peter Herz und Philipp Bromme fünf Treffer in Serie zur beruhigenden 10:5-Führung nach exakt einer Viertelstunde. Diesen Vorsprung konnte die Tegge/Lüchow-Sieben im Verlauf der ersten Hälfte sogar noch weiter ausbauen. So sorgten David Vierke (2), Herz und Bromme sogar für ein Acht-Tore-Polster (17:9/28.). Zur Pause hieß es 18:11 für die Diesdorfer.

Auch über weite Strecken der zweiten Hälfte blieben die Gastgeber spielbeherrschend und hielten den Vorsprung stets komfortabel. So konnte Lüchow nun auch Akteuren Einsatzzeiten geben, die sonst nicht so häufig auf der Platte stehen. Einer von ihnen war Lukas Wohlgemuth. Der Youngster fügte sich auf der Linksaußen-Position auch gleich gut ein und traf zweimal. Die ersten, eher spaßig gemeinten „Handball-Gott-Rufe“ von der Tribüne durften da natürlich nicht fehlen.

Schlussphase mit Spannung

Doch in der Schlussphase verloren die Westaltmärker dann doch etwas den Faden. Speziell im Angriff wurden zu viele Bälle verloren, dazu ging dem DSV mit Herz, aufgrund einer Roten Karte, ein wichtiger Mann in der Deckung verloren. Somit konnten sich die Gäste mit fünf Toren in Serie wieder bis auf 26:28 heranarbeiten. Noch waren ziemlich genau zwei Minuten zu spielen.

Die Partie stand folglich wieder auf der Kippe, zumal die GHC-Reserve sogar durchaus noch näher hätte herankommen können. Doch auch die Gäste gaben zu viele Bälle leichtfertig her. Knapp eine halbe Minute vor Schluss band Eric Scholz mit dem 29:26 den Sack endgültig zugunsten des Diesdorfer SV zu. Der scheint sich im Mittelfeld weiterhin pudelwohl zu fühlen und mit dem Abstiegskampf zumindest in nächster Zeit nichts zu tun haben zu wollen.

Statistik

Diesdorfer SV: Schulze, Böttcher, Straßenburg - Bromme (4 Tore), Scholz (2), M. Cassau, Vierke (8), Herz (5/51. Rote Karte), Wohlgemuth (2), Feldmann (5), Lüders (1), Lahmann (2).

Güsener HC II: Teske, Heitzmann, Bretschneider (7), Garbrecht (4), Feuerherdt (1), Beck (3), Keil, Seydack (1), Mäser (7), Geue (2), Hagenau (1).