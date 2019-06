Der SV Oebisfelde hat den Trainingsauftakt für die Mitteldeutsche Oberliga vollzogen.

Oebisfelde l Knapp sechs Wochen nach dem letzten Punktspiel in der Mitteldeutschen Oberliga (MDO) standen die Männer des SV Oebisfelde am Mittwochabend wieder in der Hans-Pickert-Halle. Übungsleiter Christian Herrmann hatte zum ungewöhnlich frühen Trainingsauftakt geladen.

Koitek wechselt an die Aller

Mit dabei waren auch die bislang drei Neuzugänge des Oberligisten aus der Allerstadt. Ein Akteur sorgte dabei für besondere Aufmerksamkeit, zumindest bei den Uneingeweihten. Konkret: Pascal Koitek wird wieder für die Oebisfelder auflaufen.

Der schnelle Rechtsaußen, der das Handball-Abc beim HV Solpke/Mieste erlernte, war nach Ende der Saison 17/18 wie Johannes Frenkel zu den Handballfreunden (HF) Helmstedt/Büddenstedt gewechselt. Der Linkshänder hinterließ auf der rechten Seite eine enorme Lücke, die er nun wieder schließen kann.

Hermann übernimmt Traineramt

Sehr gut auf den Außenbahnen zurecht kommt auch Felix Kleist. Er wechselte wie Erik Breiteneder von der Verbandsliga-Sieben des SVO II in die Erste. Aus der zweiten Mannschaft kommt auch der neue Co-Trainer Toni Seiler. Er war bis zum Saisonende verantwortlicher Trainer der Zweiten und wechselte nun an die Seite von Christian Herrmann, der, wie berichtet, Nachfolger des langjährigen Cheftrainers Thomas Meinel ist.

Mit zum Kader gehören auch weiterhin Andy Ost sowie Hannes Butzek, der momentan aufgrund eines Kreuzbandrisses außer Gefecht ist.

Rückraummann Ost konnte in der vergangenen Serie wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme nicht spielen. Inzwischen hätten sich diese jedoch gebessert. „So bald Andy grünes Licht vom Arzt bekommt, möchte er noch einmal angreifen“, erklärte Christian Herrmann.

Fitness wird geprüft

Angreifen mussten seine Schützlinge indes schon am Mittwochabend. Traditionell wurde zunächst Kondition gebolzt - mit einem Drei-Kilometer-Lauf durch einen Teil der Stadt. „In der Halle stehen dann noch einige weitere konditionelle Übungen auf dem Programm. „Mal sehen, wie der Fitnessstand der Jungs ist“, so Trainer Herrmann schmunzelnd.

Nach einer Pause im Juli, die Halle ist wegen der Ferien für eine gewisse Zeit geschlossen, geht es ab Anfang August richtig in die Vollen. Dann rückt auch die Arbeit mit dem Ball in den Vordergrund. Zunächst bei einem Trainingslager in Oebisfelde mit eingebetteten Testbegegnungen.

Mitternachtsturnier geplant

Höhepunkt des Testens ist ein neues Turnierformat, zu dem die Fans am Freitag, 9. August, ab 18 Uhr in die Hans-Pickert-Halle eingeladen sind. „Wir wollen ein Mitternachtsturnier, ähnlich das unserer FCO-Kicker zu Weihnachten, aufziehen“, erläuterte Florian Seiler, der für das Organisatorische rund um die Mannschaft verantwortlich zeichnet.

Ihr Kommen zugesagt haben bislang der MTV Vorsfelde, der VfB Fallerleben sowie die HF Helmstedt/Büddenstedt. „Wir haben auch noch Kontakt zu einer vierten Mannschaft. Die Zusage steht aber noch aus“, so Florian Seiler weiter.

Der letzte Test der Allerstädter ist dann am Donnerstag, 15. August, um 18.30 Uhr in heimischer Halle gegen den VfB Fallersleben vorgesehen.

Start am 31. August

Zwei Wochen später, 31. August, starten die SVO-Männer um ihren mittlerweile 38 Jahre alten Spielführer Andreas Kalupke schließlich in die neue MDO-Serie. Kontrahent wird in eigener Halle ab 18.30 Uhr die HSG Freiberg sein. Apropos Freiberg: Für Trainer Herrmann gelten die Sachsen als ein Kandidat auf die Meisterschaft. „Heiße Kandidaten“ sind seiner Ansicht nach auch der HC Burgenland und der SV Plauen-Oberlosa.

Diesen Anspruch haben die Oebisfelder natürlich nicht. Dazu der Trainer: „Wir wollen uns möglichst frühzeitig aus dem Abstiegskampf verabschieden.“