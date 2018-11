Der SV Oebisfelde gastiert in der Mitteldeutschen Oberliga beim HC Elbflorenz Dresden II.

Oebisfelde l Nach der klaren 28:40-Heimniederlage in der Vorwoche gegen den HC Burgenland wartet auf die Mitteldeutschen Oberliga-Männer des SV Oebisfelde am kommenden Sonntag der nächste Brocken. Die Schützlinge von Trainer Thomas Meinel müssen nach 295 Kilometer Anfahrt ab 17 Uhr beim Rangzweiten HC Elblorenz Dresden II (13:3 Punkte) Farbe bekennen.

„Die Konstellation ist klar. Wir reisen mit guten 8:8 Zählern als Außenseiter an. Zwar konnten wir in der Fremde bislang drei Siege landen, doch Elbflorenz ist doch ein anderes Kaliber als Plauen, Zwickau oder Halle“, sagte Trainer Meinel.

Meinel blickt voraus

Die Köpfe in den Sand werden die Oebisfelder aber nicht stecken. „Wir wollen dagegenhalten. Gelingen kann uns das aber nur, wenn wir die Fehler vom Spiel gegen Burgenland nicht wiederholen. Konkret: Wir müssen unsere Angriffe möglichst präzise abschließen, so den Gegenstoß vermeiden und natürlich in der Defensive ordentlich arbeiten“, betonte der SVO-Übungsleiter.

Dass die Dresdener zu bezwingen sind, bewiesen am 21. Oktober die Männer der HSG Freiberg. Sie setzten sich bei den Elbestädtern überraschend mit 25:22 durch. Minuspunkt Nummer drei kassierte Elbflorenz ebenfalls in eigener Halle. Gegen den HSV Apolda sprang am 30. September nur ein 24:24 heraus. Der SVO bezwang dagegen Apolda in eigener Halle mit 23:21.

Kader personell unverändert

Personell wird es bei den Oebisfeldern wohl keine Veränderungen gegenüber dem Burgenland-Spiel geben. Allerdings sind Andreas Kalupke (Rücken) und Phil Schliephake (Schulter) angeschlagen.