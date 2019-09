Die Männer des SV Oebisfelde II sind in der Verbandsliga vorerst weiter ohne Punktgewinn unterwegs.

Oebisfelde l Grund: Am Sonntagnachmittag sprang in heimischer Halle auch im dritten Saisonauftritt kein Zähler heraus. Gegen den HSV Haldensleben mussten sich die Allerstädter mit 28:34 (13:15) geschlagen geben.

Während die Männer aus der Bördekreisstadt mit nunmehr 8:0 Punkten souverän ihre Spitzenposition verteidigten, verharren die Oebisfelder mit jetzt 0:6 Zählern weiter auf dem vorletzten Rang. Die Rote Laterne ist mit 0:8 Zählern Eigentum der Eichen aus Biederitz, die in der vergangenen Serie noch in der Sachsen-Anhalt-Liga spielten.

Stefanie sieht positive Ansätze

Oebisfeldes Trainer Tobias Stefani war trotz der dritten Schlappe in Folge ganz zufrieden mit der Vorstellung seiner Schützlinge. „Angesichts unserer Ausfälle haben sich die Jungs wacker geschlagen. Immerhin ging es gegen den Tabellenführer und Aufstiegs- aspiranten Nummer eins. Haldensleben hat sich gut verstärkt und war in Bestbesetzung angerückt. Wir haben zwar noch keinen Punkt, aber wir werden unsere Zähler noch holen. Auch wenn das am kommenden Sonnabend beim SV Langenweddingen erneut sehr schwer wird“, kommentierte der Oebisfelder Trainer-Neuling.

Die Allerstädter boten dem Favoriten jedenfalls mutig Paroli. Dabei ließen sie sich auch von klaren Rückständen nicht beirren. Beispielsweise kurz vor der Pause. Marcus Tysack hatte für den HSV zum 15:10 getroffen (26.). Trainer Stefani nahm daraufhin die Auszeit. Die kurze Pause mobilisierte seine Mannen noch einmal. Denn mit einem Dreierpack verkürzten Julian Meinel, Nils Oraschewski und Routinier Reno Thiele zum 13:15-Halbzeitstand.

SVO II kämpft wacker

Nach Wiederanpfiff setzten die Gastgeber ihren Kontrahenten dann sogar richtig unter Druck. Reno Thiele hatte zugeschlagen. Mit zwei Treffern am Stück besorgte der erfahrene Linkshänder den 15:16-Anschluss (34.). Auch zwei Minuten später befand sich der SVO noch auf Augenhöhe, da der vorbildlich kämpfende Hans Meinke vom Punkt zum 16:17 eingenetzt hatte.

Mehr ließen die HSVler aber nicht zu. Bis zum 18:20 durch Niklas Müller (39.) hegte der SVO noch Hoffnungen, dann setzten sich die Gäste ab. Angeführt vom erfahrenen Christoph Frank, der einst in der Regionalliga Nord aktiv war, sowie dem kaum zu bändigen Kreisläufer Nick Blume machte der HSV bis zur 43. Minute, Christoph Frank hatte zum 24:19 getroffen, alles klar.

Statistik

SV Oebisfelde: Köhler, Wehr - F. Hack, Thiele (8/3), Meinke (2/1), Müller (4), Meinel (7), Oraschewski (4), Mieth (1), K. Breiteneder (2)

Siebenmeter: 5/4;

Zeitstrafen: 3.

HSV Haldensleben: Strauß, Domann - Möritz, Buchwald, Teßmann (1), Kruse (3), Frank (9/3), Blume (6), Bierhals (1), Weinert, Wölkerling (3), Stolze (6), Tysack (5), Köcke.

Siebenmeter: 3/3;

Zeitstrafen: 7.