Oebisfeldes Daniel Schliephake peilt mit seiner Mannschaft den achten Saisonerfolg an. Foto: Jens Pickert

Der SV Oebisfelde empfängt in der mitteldeutschen Oberliga den Zwickauer HC Grubenlampe.

Oebisfelde l Das heiße Geschehen während der Handball-Weltmeisterschaft der Männer mit einer glänzend aufgelegten deutschen Nationalmannschaft, die gegen Norwegen den Einzug in das Finale am Sonntag anvisiert, sollte für die Mitteldeutschen Oberliga-Männer des SV Oebisfelde sicherlich auch Ansporn sein, um die Punktspielaufgabe in eigener Halle gegen den Zwickauer HC Grubenlampe zu lösen. Der Anpfiff soll wie gewohnt um 18.30 Uhr erfolgen.

Meinel mit klarer Zielstellung

„Wir erwarten den Tabellenvorletzten. Das Hinspiel haben wir mit 26:24 gewonnen. Es wäre daher fehl am Platz, um den heißen Brei herumzureden. Ich erwarte einen Sieg von meinen Schützlingen. Die zwei Punkte sind fest eingeplant“, erklärte Oebisfeldes Übungsleiter Thomas Meinel.

Zwei weitere Pluszähler, der SVO hätte dann 16:18 Punkte auf dem Konto, würden den Allerstädter richtig gut zu Gesicht stehen. So würde sich der Abstand auf Zwickau, momentan 8:22, auf acht Punkte erhöhen. Auch zum auf Position zwölf rangierenden USV Halle, aktuell 11:19, könnte der Vorsprung, falls die Hallenser ihr Heimspiel gegen Köthen verlieren, ausgebaut werden.

„Ein Selbstläufer wird die Begegnung natürlich nicht“, sagte Trainer Meinel weiter und merkte an: „Die Zwickauer stehen in der Defensive recht ordentlich. Im Spiel nach vorn läuft viel über die beiden halben Positionen. Aber auch auf das Kreisspiel der Zwickauer müssen wir achten.“

Offensive im Fokus

Bei den Oebisfeldern selbst lag der Fokus während der vergangenen Trainingseinheiten im Angriff. Dazu Trainer Meinel: „Wir hatten zuletzt Defizite in der Offensive. Aufgrund dessen haben wir die Spiele in Aschersleben und Plauen-Oberlosa verloren. Diesbezüglich müssen wir uns verbessern. Daran haben wir im Training verstärkt gearbeitet.“

Den Grundstein für Saisonerfolg Nummer acht wollen die Allerstädter aber erneut in der Abwehr legen. Fehlen im bewährten 6:0-Block wird allerdings aus einem privaten Grund Michael Meichsner. Für ihn soll Routinier David Eckert nachrücken. Ansonsten hat Trainer Meinel bis auf den weiterhin gesundheitlich angeschlagenen Andy Ost alle Akteure zu Verfügung.

Anmeldungen für Auswärtsreise noch möglich

Für die SVO-Anhänger besteht morgen außerdem die Möglichkeit, sich in der Halle für die Fahrt zum Spiel am Sonnabend, 2. Februar, bei der HSG Freiberg anzumelden. 30 Plätze stehen im eingesetzten Bus, Unkostenbeitrag zehn Euro, zur Verfügung. Die Abfahrt erfolgt um 13 Uhr vom Lessing-Eck. Der Anpfiff in Freiberg soll pünktlich um 20 Uhr erfolgen.