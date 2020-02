SVO-Rechtsaußen Pascal Koitek, ihm gelangen neun Treffer, bot mit seiner Sieben in Halle eine couragierte Vorstellung.Foto: Jens Pickert

In der Mitteldeutschen Oberliga hat der SV Oebisfelde beim USV Halle gastiert.

Halle/Oebisfelde l In der Vergangenheit haben die Mitteldeutschen Oberliga-Männer des SV Oebisfelde beim Universitätssportverein (USV) Halle, wie in der Vorschau zu diesem Spiel berichtet, oft gut ausgesehen. Auch am Sonnabend war das der Fall. Schließlich lagen die Allerstädter bis zur 47. Minute (24:23) vorn. Doch am Ende hat es nicht gereicht. Die Saalestädter siegten mit 33:28 (16:16) und fügten den Allerstädtern damit die 14. Saisonniederlage bei.

Diese sollten die Schützlinge von Trainer Christian Herrmann aber soll schnell wie möglich aus den Köpfen herausbekommen. Denn auf diese Leistung können sie aufbauen. Auch wenn die Lage im Abstiegskampf, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt weiterhin sechs Punkte, äußerst akut bleibt.

Remis zur Pause

Trotz der prekären Lage gingen die Allerstädter mit einer vorbildlichen Einstellung in die Partie. Mit zunächst positiven Auswirkungen. So lag der SVO nach zwölf Minuten mit 9:8 in Führung. Dann kamen zwar die Hallenser, sie gewannen die Oberhand und lagen fünf Minuten vor dem Pausenpfiff mit 16:12 vorn, doch die Schlussphase von Hälfte eins gehörte den Gästen. Florian Kamm (2), der lange verletzte Tim Schroeter und Oliver Meinel trafen zum 16:16-Halbzeitstand.

Führung nach der Pause nicht verteidigt

Nach Wiederanpfiff ging der SVO weiter couragiert zu Werke. So warf SVO-Routinier Andreas Kalupke seine Farben nach dem 19:20-Anschlusss des USV per Doppelschlag mit drei Toren in Front (22:19/39.). Die Führung der Oebisfelder hielt bis zur erwähnten 47. Minute (24:23). Dann wendete sich das Blatt.

Der USV zog mit vier Toren in Folge zum 27:24 (51.) an und brachte den SVO damit aus dem Tritt. Eine Wende gelang den Oebisfeldern dann nicht mehr. Nach dem 31:27 der Hallenser in Minute 58 war das Spiel durch.

Statistik

SV Oebisfelde: Drese, Weis - P. Schliephake (2), Kamm (4), Meinel (2), Vogel (1), Kalupke (4), Heidler (3), E. Breiteneder, Koch, Schroeter (2), Koitek (9), Kleist, Meichsner (1).

Siebenmeter: 1/0;

Zeitstrafen: 5.