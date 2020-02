Die Frauen des SV Oebisfelde haben zwei wichtige Punkte im Rennen um den Klassenerhalt in der Sachsen-Anhalt-Liga eingefahren.

Prittitz/Oebisfelde l Denn in der Prittitzer Sporthalle setzten sich die Allerstädterinnen gegen die ebenfalls in den Abstiegskampf verwickelte Reserve des HC Burgenland knapp mit 25:24 (11:9) durch.

SVO verschafft sich Luft

Die SVO-Frauen können nach ihrem fünften Saisonerfolg erst einmal „leicht entspannt“ auf die Tabelle blicken. Mit dem HC Salzland (zurückgezogen) steht bei zwei angenommenen Absteigern einer bereits fest. Auf dem zweiten Abstiegsrang steht mit 4:24 Punkten der Landsberger HV. Dank des Sieges baute der SVO (11:19) den Vorsprung auf Landsberg vorläufig auf sieben Zähler aus. Allerdings hat der SVO eine Partie mehr ausgetragen. Zwischen beiden Teams liegen noch die Burgenländerinnen (6:20), die erst 13 Spiele absolviert haben.

Entscheidung fällt in der Schlussphase

Am Sonntag in Prittitz begegneten sich die HCB-Zweite und die Gäste von der Aller indes erneut auf Augenhöhe. Denn schon im Hinspiel, das mit einem 24:23-Sieg des SVO endete, ging es äußerst eng zu. Die Entscheidung fiel dabei, wie auch im ersten Aufeinandertreffen, in der Schlussphase.

In der 53. Minute schien das jedoch nicht der Fall zu werden, da Lena Witzke ihre Farben mit vier Toren in Front geworfen hatte (22:18). Doch dann geriet etwas Sand ins Getriebe. Zudem spielte den Gästen eine Zeitstrafe gegen Beatrice Franke in die Hände. So stand es vier Minuten vor der Schluss-Sirene 23:23.

Die Oebisfelderinnen hatten jedoch ihre Nerven im Zaum. Speziell Franziska Dietz und Elisa Wagner. Sie stellten mit einem Doppelschlag das Resultat auf 25:23 (58.). Burgenlands Antwort, das 24:25, erzielt 26 Sekunden vor Ende, fiel zu spät. Der SVO konnte jubeln.

Statistik

SV Oebisfelde: Hübe, N. Gerlach - Stöter, H. Langbartels, Brosig, Dietz (10/1), Müller, Schröder (1), Franke (2), Wagner (8), Wietzke (4/2).

Siebenmeter: 6/3;

Zeitstrafen: 1.