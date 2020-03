Oebisfeldes Elisa Wagner konnte sich in dieser Szene gegen Post-Frau Tanja Haunschild durchsetzen. Foto: Jens Pickert

Die Frauen des SV Oebisfelde haben einen wichtigen Schritt mit Blick auf den Klassenerhalt in der Sachsen-Anhalt-Liga verpasst.

Oebisfelde l Denn in heimischer Halle mussten sie sich dem bis dato Tabellennachbarn Post Magdeburg, trotz einer insgesamt ansprechenden Vorstellung, mit 26:28 (17:13) geschlagen geben.

Die Situation im Klassement ist für die Allerstädterinnen zwar noch nicht alarmierend, doch ein Sieg gegen die Postlerinnen hätte für noch ruhigeres Fahrwasser gesorgt. Dass es dazu nicht gereicht hat, lag auch an personellen Problemen. So mussten die Gastgeberinnen im rechten Rückraum auf Torjägerin Lena Witzke und auch auf Sina Beneke verzichten. Zudem fehlte am Kreis Beatrice Franke.

Führung zur Halbzeit

Aber das konnten die Oebisfelderinnen, diesmal betreut von „Allround“-Trainer Thomas Meinel, zunächst kompensieren. Aufbauend auf eine saubere Arbeit in der Abwehr, wobei auch die Torhüterinnen Nathalie Gerloff und Julia Hübe ihren Anteil hatten, dominierte der SVO die erste Hälfte. Resultat: Zur Pause steuerten die einheimischen Damen Siegkurs. Schließlich lagen sie mit vier Toren vorn (17:13).

Doch im zweiten Abschnitt änderte sich die Szenerie. Die SVO-Frauen verloren an Souveränität im Aufbau. Die Post-Frauen nutzten die Fehler ihres Kontrahenten und holten, oft auch über Konter, zum Gegenschlag aus. In der 39. Minute stand es daher 19:19. Von nun an wurde es eng.

Gäste drehen das Spiel

In der 50. Minute, der SVO lag mit 22:21 vorn, kam es dann wohl zur spielentscheidenden Szene. SVO-Frau Franziska Dietz musste nach ihrer dritten Zeitstrafe vom Feld. Damit war der Rückraum des SVO komplett lahm gelegt. Die Gastgeberinnen versuchten zwar alles, doch nur mit dem Spielerischen war Post nicht zu knacken.

Statistik

SV Oebisfelde: Hübe, N. Gerlach - Stöter (4), H. Langbartels (1), Brosig (1), Dietz (4/50. Rote Karte), P. Gerlach (5/3), Müller (4), Linhardt, Schröder (1), Wagner (6/1), M. Langbartels.

Siebenmeter: 5/4;

Zeitstrafen: 5.