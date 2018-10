Die erste Mannschaft des SV Oebisfelde empfängt in der mitteldeutschen Oberliga den aktuellen Tabellenführer.

Oebisfelde l Mit dem HC Burgenland kreuzt der aktuelle Tabellenführer der Mitteldeutschen Oberliga in der Oebisfelder Hans-Pickert-Halle auf. Für Thomas Meinel, Trainer der Mitteldeutschen-Sieben des SV Oebisfelde, ist klar, wie die Rollen verteilt sind: „Burgenland ist in meinen Augen der Favorit. Wir sind der Außenseiter, besitzen aber eine kleine Chance.“

Um die Chance auf einen oder gar zwei Punkte zu nutzen, muss bei den Allerstädtern möglichst alles stimmen. Beim Sieg in Halle war das über weite Strecken der Fall. Der Grundstein wurde dabei wieder einmal in der Defensive gelegt. „Wir haben in der Abwehr, im Gegensatz zum vorherigen Spiel in Jena, hervorragend gearbeitet. Eingeschlossen darin waren unsere beiden starken Torhüter Thomas Drese und Manuel Weis. Daran müssen wir anknüpfen“, betonte Thomas Meinel. Aber auch mit der Leistung im Angriff zeigte sich der SVO-Übungsleiter ganz zufrieden. „Gegen Burgenland müssen wir geduldig agieren und, wenn sich die Möglichkeit bietet, konsequent zuschlagen“, sagte der Trainer.

Qualität von Schroeter gefragt

In der Offensive werden natürlich wieder die Shooter-Qualitäten von Tim Schroeter gefragt sein. Doch der junge Rückraum-Mann konnte unter der Woche wegen einer Erkältung nicht trainieren. Auch Daniel Schliephake hat es erwischt. Er konnte ebenfalls nicht die Übungseinheiten absolvieren. Sollten beide bis morgen nicht fit sein, wird das sowieso schon schwere Unterfangen Burgenland wohl kaum zu lösen sein. Fehlen wird dagegen definitiv Max Heidler. Der noch für die A-Jugend spielberechtigte Linkshänder hat sich eine Fußverletzung zugezogen.

Zurückkehren wird dagegen Phil Schliephake. Er hatte sich über Wochen mit einer Schulterverletzung herumgeplagt, steht nun aber wieder im Training. „So wie es aussieht, wird Phil gegen Burgenland auflaufen können. Über 60 Minuten wir er aber sicherlich noch nicht spielen können“, schätzte Thomas Meinel ein.

Erinnerungen an den HC Burgenland negativ

Auf den HC Burgenland, bis 2013 unter dem Namen HSV Naumburg/Stößen am Start, trafen die Oebisfelder letztmalig in der MDO-Saison 2014/15. Das Hinspiel in heimischer-Hans-Pickert-Halle verlor der SVO knapp mit 35:36. Im Rückspiel setzte es dann eine 34:41-Niederlage. Die Allerstädter stiegen nach dieser Saison aus der Liga ab. Die Burgenländer, bei denen einst auch SVO-Tormann Thomas Drese spielte, belegten in der Endabrechnung Rang vier.