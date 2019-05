Für die Männer der HSG Altmark West könnte der Aufstieg in die Sachsen-Anhalt-Liga die Krönung einer starken Saison werden.

Mieste l Den ersten Schritt dazu unternehmen die Altmärker am Sonnabend um 19 Uhr bei der HSG Wolfen.

HSG-Trainer Marco Weis, der seine Sachen eigentlich schon gepackt hatte, kehrt aufgrund der Relegationsspiele, Partie Nummer zwei steigt am 1. Juni um 17.30 Uhr in der Miester Halle gegen Lok Schönebeck, noch einmal auf die Bank zurück. „Die Chance zum Aufstieg kam unverhofft. Wir wollen sie jedenfalls nutzen. Motivieren muss ich meine Jungs nicht. Sie wollen den Aufstieg. Nach dem Gewinn der Bronzemedaille wäre es nach langer Zeit der größte Erfolg des Vereins“, sagte der HSG-Übungsleiter.

HSG in Bestbesetzung

Gegen Wolfen können die Altmärker Bestbesetzung aufbieten. Mit dabei ist ebenfalls noch einmal Chris Krause, der wie Trainer Weis ab der neuen Saison nicht mehr auflaufen wird.

Die HSG aus dem Süden des Landes ist für die HSG aus dem Norden keine unbekannte Größe. In der ersten Runde um den HVSA-Pokal 18/19 trat die Weis-Sieben am 25. August in Wolfen an und verlor mit 18:25. „Wir haben dieses Spiel ohne Wechselakteure und mit einer dürftigen Motivation bestritten. Das wird am Sonnabend nicht der Fall sein“, so Marco Weis.

Die Wolfener, die es einst bis in die Regionalliga Nord geschafft hatten, kamen in der Verbandsliga Süd mit vier Zählern Rückstand auf Meister HT Halberstadt auf den zweiten Rang ein und wollen der HT-Sieben natürlich folgen. Übrigens darf in der HSG-Halle kein Haftmittel benutzt werden.