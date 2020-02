Der Niedersächsische Judoverband e.V. lud zum dritten Mal zum Vision-Cup nach Lengede bei Braunschweig ein.

Rohrberg/Lengede l Zirka 25 junge Männer und 15 junge Frauen in der Altersklasse der unter 18-Jährigen und älter stellten sich am Sonnabend der Herausforderung.

Für den SV 04 Rohrberg traten dabei Phillip Maaß und Max Lossin an. Phillip Maaß startete zwar in der Altersklasse der U18 männlich bis 81 Kilogramm Körpergewicht, hatte jedoch keine Gegner. Da auch die Gewichtsklasse der Männer bis 81 kg gering besetzt war und keine Judoka kampflos wieder nach Hause fahren sollten, wurden diese beiden Altersklassen zusammengefasst.

Maaß holt Silber

Diesem Umstand verdankte der Niepser trotz drei Niederlagen gegen Hagen Hasse vom Braunschweiger JC, Tim-Julian Schäfer vom MTV Hodelage und Dominik Schapowal vom PSV 90 Mansfelder Land die Silbermedaillie nach Punkten. Einen Sieg konnte er nämlich gegen Nico Schlüter vom VfB Langenhagen für sich verbuchen und teilte sich somit das zweite Treppchen mit zwei weiteren punktgleichen Judoka. Neben dem Sieger gab es hier noch einen vierten Platz.

Der Diesdorfer Max Lossin startete dagegen in der wesentlich besser besetzten Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm männlich in der Altersklasse U18. Auch die U21 war in dieser Gewichtsklasse mit insgesamt vier Judoka besetzt, so dass Max Lossin auch hier die Gelegenheit beim Schopfe packte und eine Altersklasse höher zusätzlich an den Start ging.

Lossin knapp am Gold vorbei

In der Altersklasse der U18 hatte es Lossin gleich mit fünf Gegnern zu tun. Gegen Matteo Luleich von der SG Motor Halle, Eric Neubauer vom MTV Isenbüttel, Cedric Schapowal vom PSV 90 Mansfelder Land und Sören Wendt vom SFV Europa e.V. im PSV Braunschweig konnte sich Max durchsetzen. Er musste sich hier lediglich Eric Spilner vom MTV Isenbüttel geschlagen geben und holte hier somit die Silbermedaille.

Bei den Männern in der Altersklasse U21 stellte er sich dann noch drei Gegnern. Gegen Niklas Hütte vom Hansa Sportverein Stöckte e.V. und Lucas Schwager vom MTV Geismar war Max sogar erfolgreich. Gegen Hendrik Heß vom MTV Isenbüttel konnte sich Max Lossin nicht mehr durchsetzen, sicherte sich aber auch hier durch seine zwei Siege Platz zwei und damit erneut die Silbermedaille.

Für die beiden Rohrberger Judoka war dies einmal wieder ein sehr erfolgreiches Wochenende mit einer reichen Ausbeute von drei Silbermedaillien, und sie haben sich vorgenommen, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.