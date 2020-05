Max Lossin holte sich bei seinem ersten Wettkampf in Klietz vor 10 Jahren den dritten Platz. Foto: Ronald Lossin

In der Volksstimme-Serie "Fotos von damals" hat die Sportredaktion eine Einsendung erhalten.

Salzwedel l Auch Familie Lossin beteiligte sich an der Volksstimme-Aktion „Fotos von damals“.

Der junge Sportler auf dem Bild ist Max Lossin. Dabei absolvierte er am 28. Februar 2010 seinem ersten Judo-Wettkampf im Rahmen des Klitzer Mühlenturniers - also vor ziemlich genau vor zehn Jahren. Mittlerweile war Max Lossin bislang zweimal Landesmeister in den Jahren 2013 und 2017.

2016 holte er den dritten Platz bei der Mitteldeutschen Einzelmeisterschaft. Er trägt zur Zeit den blauen Gürtel also hat er den 2 Kyu inne. Er startet derzeit für den SV 04 Rohrberg und ist auch ein guter Ausdauerläufer.