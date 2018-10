Der SV Binde bestreitet nach vier Auswärtspartien in Folge ein Heimspielwochenende.

Arendsee/Binde l Bereits vier Pluspunkte, ein ausgeglichenes Einzelpunktverhältnis, 10:8 Zähler und Tabellenplatz fünf - und das bei vier Auswärts- und nur zwei Heimpartien. Die bisherige Saisonbilanz der Bundesliga-Kegler des SV Binde kann sich mehr als nur sehen lassen.

Tabellenführung winkt

Die Spielrunden sieben und acht stehen nun, nach der turnusmäßigen, zweiwöchigen Pause, auf der Heimbahn in Arendsee an. Dazu haben die Binder um Teamleiter Alf Schernikau zunächst am Sonnabend (ab 13 Uhr) den SV Fehrbellin II zu Gast und treten einen Tag später, am Sonntag (ab 10 Uhr), gegen den BBC Neuruppin an. Und ein Blick auf das Tableau und die Ansetzungen verrät - die Binder könnten an die Tabellenspitze zurückkehren.

Dazu sind natürlich zwei tadellose Leistungen, die jeweils mit drei Punkten garniert sind, nötig. Doch genau das haben sich die Altmärker, die seit nunmehr mehr als zwei Jahren zu Hause makellos sind, für das Punktspielwochenende auch vorgenommen.

„Das ist zumindest unser Ziel. Ich bin da auch recht optimistisch, wenn ich das letzte Jahr betrachte. Da sind beide Mannschaften bei uns in Arendsee nicht ganz so gut zurecht gekommen. Vor allem die Neuruppiner mit Spitzenmann Axel Fischer, die eine eher scharfe und schnelle Bahn bevorzugen, müssen sich hier bei uns ganz schön umstellen“, erinnert sich Schernikau noch genau an die Auftritte der Gastmannschaften.

Kader muss personell umgestellt werden

Dennoch gilt es, beide Teams sehr ernst zu nehmen, da die Binder - zumindest am Sonnabend - personell etwas umbauen müssen.

Privat verhindert ist nämlich Stefan Dombrowski, der aber von Wolfgang Behrens vertreten wird. „Am Sonntag ist Stefan aber wieder mit dabei“, informiert der Teamleiter.

In bestechender Form agieren zurzeit die beiden Binder Jungspunde. „Was Richard Albrecht und vor allem Carlo Thiede momentan abliefern, ist absolute Spitzenklasse. Da haben wir anderen in der Mannschaft es gerade schwer heranzukommen“, lobt Schernikau die beide Youngstars.

„Wir werden versuchen, zwei 3:0-Siege einzufahren. Ob das dann für die erneute Tabellenführung reichen wird, muss man abwarten. Das hängt auch von den anderen Ergebnissen ab. Dennoch wollen wir unsere weiße Heimweste bewahren“, so Schernikau abschließend.