Der SV Binde steht vor dem absoluten Spitzenspiel der Saison 2018/2019.

Arendsee l Gibt zunächst am Sonnabend die SG Union Oberschöneweide III ihre Visitenkarte in der Arendseer Kegelhalle ab, kommt einen Tag später Ligakrösus NKC 72 Berlin angereist und will die unglaubliche Heimserie der Altmärker beenden.

Es ist also angerichtet für das Wochenende. Natürlich sollten die Altmärker vor lauter Spitzenspiel nicht den Blick auf den Gegner am Sonnabend (13 Uhr) verlieren, denn da müssen die Mannen um Teamleiter Alf Schernikau ersteinmal gegen die dritte Mannschaft der SG Union Oberschöneweide bestehen und die Pflichtaufgabe lösen.

Showdown am Sonntag

Die Kür soll dann einen Tag später am Sonntag (ab 10 Uhr) folgen, wenn der souveräne Tabellenführer NKC 72 Berlin „aufdribbelt“.

Was für die einen FC Bayern München gegen Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga, oder Real Madrid kontra FC Barcelona in der spanischen La Liga ist, bedeutet für die Kegelfreunde der 2. Bundesliga Süd-Ost SV Binde gegen NKC 72 Berlin. Ein Blick auf die Tabelle verrät: Es ist Classico-Zeit. Doch zunächst steht eben das Match am Sonnabend gegen die dritte Mannschaft der SG Union auf dem Programm.

Gegner mit sportlich großem Unterschied

„Es ist wirklich das Wochenende der Extreme, und das am letzten Heimspieltag. Erst müssen wir gegen das abgeschlagenene Schlusslicht ran, und einen Tag später gegen den absoluten Spitzenreiter. Das ist schon Wahnsinn“, so Teamleiter Alf Schernikau.

Der betont aber auch, dass zunächst die Aufgabe gegen Union III Priorität hat. „Danach kann der Blick gern auf den Sonntag und den NKC gehen. Wir unterschätzen hier keine Mannschaft, auch Union nicht. Die haben nämlich nichts zu verlieren und können befreit aufspielen“, hebt Schernikau mahnend den Finger.

Stammsechser ist am Wochenende dabei

Zum letzten Saison-Heimwochenende steht aber wieder der Stammkader zur Verfügung. Carlo Thiede kommt aus Schweden eingeflogen, und Stefan Dombrowski ist aus dem Urlaub zurück.

„Das war schon mein Ziel, zum letzten Wochenende noch einmal mit der stärksten Truppe zu kegeln. Das ist uns gelungen“, so Schernikau.

Während wie gewohnt Burkhard Thiede und Jochen Neubauer für den SV Binde starten werden, gehen Carlo Thiede und Richard Albrecht im Mittelblock auf die Bahn. Abschließend werden dann Stefan Dombrowski und Schernikau selbst den Wettkampf. „Wolfgang Behrens steht uns diesmal wieder als Ersatzmann zur Verfügung, so dass wir auch in dieser Hinsicht beruhigt sein können“, so der Teamleiter.

Zuschauer gerne gesehen

Die Zuschauer dürfen also gern wieder zahlreich in die Arendseer Kegelhalle strömen, denn selbst die „Stehplatztribüne“ bietet genug Platz und hervorragende Sicht auf die Bahn.