Günter Lüdecke (vorn) und seine fleißigen Helfer der Kraftsportsparte des VfB 07 Klötze freuen sich bereits jetzt auf die Deutsche Meisterschaft im Bankdrücken, die in der Zinnberghalle über die Bühne geht. Foto: Thomas Koepke

Ein absolutes Highlight des Kraftsports findet in der Klötzer Zinnberghalle statt.

Klötze l Der BVDK und der VfB 07 Klötze um Spartenleiter Günter Lüdecke laden zur Deutschen Meisterschaft im Bankdrücken aller Altersklassen ein.

Und mit dabei sein wird auch der weltbeste Bankdrücker. Der heißt Kevin Jäger (KSV Mainz 08), ist gerade einmal 23 Jahre alt und der absolute Star der Szene. Nicht nur, dass seine Dreikampfbestleistung jenseits der 1000 Kilogramm-Marke liegt ist beeindruckend, sondern auch seine Zielsetzung für den Wettkampf in Klötze. Jäger will den Alltime-Weltrekord im Bankdrücken knacken.

Jäger auf Rekordjagd

Dazu will er in der Zinnberghalle über 400 Kilogramm zur Hochstrecke bringen. Allein die Vorstellung, wie die beladene Hantel die Wundwinkel nach unten verziehen wird, lässt alle Kraftsportfans mit der Zunge schnalzen.

Allerdings, sollte der Versuch gelingen, stünde ihm „nur“ der Deutsche Rekord zu, da bei nationalen Titelkämpfen keine internationalen Rekorde anerkannt werden.

Lüdecke freut sich auf Jäger

„Der Mann ist natürlich ein absoluter Hingucker und ein Zugpferd für diese Meisterschaft. Das ist schon sehr beeindruckend, was dieser junge Athlet abliefert“, freut sich auch Lüdecke auf den Mann.

Der Trainer freut sich aber nicht nur auf Jäger und den Heimwettkampf selbst, sondern auch auf seine eigene Teilnahme und die der anderen Klötzer Starter. Während Lüdecke (Altersklasse IV, bis 93 Kilogramm) und auch Heiko Grunert (AK II, bis 105 kg) bereits am Eröffnungstag (ab 16 Uhr) auf die Bühne gerufen werden, treten die anderen Klötzer am Sonnabend an.

Opitz und Lösel am Start

Dann werden die Jugendlichen Vincent Opitz (bis 83 kg) und Patrick Lösel (bis 93 kg) ab 10 Uhr versuchen, in die Medaillenränge vorzudringen. „Wir müssen schauen, was möglich ist. Ich denke aber, dass Patrick und Vincent die Deutschen Bestmarken attackieren werden“, so Lüdecke.

Bei den Aktiven (ab 16 Uhr) gehen dagegen Sven Gäde (bis 74 kg), Thomas Korell (bis 83 kg), Robert Bitter (bis 120 kg) und Schwergewicht Jan Grigat (+120 kg) an den Start. Zudem werden Korell und auch Christopher Schulz das Kampfgericht unterstützen.

Gastgeber will auch sportlich überzeugen

„Wir wollen natürlich versuchen, zu Hause gut abzuschneiden, den einen oder anderen Titel zu holen und Medaillen zu bekommen. Aber man muss immer abwarten, wie der Wettkampf läuft“, so Günter Lüdecke.

Nach 1999 mit der Junioren-DM im Dreikampf und der nationalen Meisterschaft im Kreuzheben wollen die Klötzer nun auch bei ihrer dritten Heim-DM als Ausrichter und guter Gastgeber für die Athleten glänzen.