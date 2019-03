Die Klötzer Kraftsportler sind seit vielen Jahren Aushängeschild des Landkreises und vertreten die regionalen Farben sogar international.

Klötze l Die nächste Möglichkeit dazu nutzt VfB-Spartenleiter Günter Lüdecke im Rahmen der diesjährigen Europameisterschaften der EPF im Powerlifting.

Klötzer Senior einziger altmärkischer Vertret

Stattfinden werden die internationalen Titelkämpfe diesmal im Olimpiai Park im ungarischen Gyor und werden dabei von der HPF (Hungarian Powerlifting Federation) ausgerichtet.

Bereits seit Anfang der Woche befindet sich Lüdecke in Ungarn und passt sich den Gegebenheiten an. Doch schon heute wird er ab 10 Uhr auf die Heberbohle gerufen. Lüdecke startet wie gewohnt in der Altersklasse IV (ab 70 Jahre) und in der Gewichtsklasse bis 83 Kilogramm Körpergewicht.

Bilder Günter Lüdecke. Foto: Thomas Koepke



Medaille als Ziel

Lüdecke selbst hat sich auch ehrgeizige Ziele gesetzt. „Naja, ich möchte schon eine Medaille haben und dem haushohen Favoriten und Lakolmatadoren Janos Fabri Paroli bieten. Wenn alles normal läuft, geht der Titel aber nur über ihn. Er ist einfach ein bärenstarker Kreuzheber“, informiert Lüdecke.

Dennoch strebt Lüdecke in seiner Alters- und Gewichtsklasse zwei neue Deutsche Rekorde an. Zunächst möchte er den in der Kniebeuge angreifen und später noch den im Kreuzheben verbessern. „Das muss dann alles passen. Ich hoffe aber, dass meine Form stimmt und ich das packen kann“, ist Lüdecke optimistisch. Messen muss er sich in Gyor diesmal sogar mit vier Athleten, wobei Lüdecke mit Baujahr 1948 nach „Nesthäkchen“ der AK IV-Athleten ist.

Zunächst strebt der Altmärker die 152,5 Kilogramm in der Kniebeuge an, auf der Bank möchte er gern 92,5 Kilogramm nachschieben und den Wettkampf dann mit 180 Kilogramm im Kreuzheben beenden. „So ist erstmal der Plan, allerdings kann sich im Wettkampf einiges ändern“.