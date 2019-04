In Beetzendorf fand der beliebte Wettbewerb des KSB Altmark West "Komm, mach mit!" statt.

Beetzendorf l Die Grundschüler/innen aus Kunrau haben in der Beetzendorfer Sporthalle das große Finale des beliebten Wettbewerbes „Komm, mach mit!“ des Kreissportbundes (KSB) gewonnen. Mit starken 94 Punkten setzten sich die „Grünen“ am Ende gegen drei weitere Mannschaften der Klassenstufen eins bis vier durch.

Neben dem späteren Sieger hatten sich auch die Schülerinnen und Schüler aus Klötze, Beetzendorf und Henningen für die Endrunde qualifiziert und gaben in jeder Staffel ihr Bestes.

In der Wissensrunde war Köpfchen gefragt

Wie immer mussten die Kinder der jeweiligen Klassenstufen in ihren Staffeln (nach Mädchen und Jungen getrennt) verschiedene Aufgaben absolvieren und meistern. Als Staffelstäbe fungierten diesmal Bälle, Reifen oder auch Dosen, die zunächst gestapelt und dann wieder abgeworfen werden mussten.

Bilder Fünf knifflige Fragen hatte Moderater Andreas Lenz herausgesucht. Die Kinder meisterten aber die Wissensrunde hervorragend. Foto: Thomas Koepke



Springen, laufen, drehen, werfen, stapeln, dribbeln oder auch krabbeln waren beim „Komm, mach mit!“-Finale gefragt. Foto: Thomas Koepke



Zur Halbzeit gab es auch wieder die beliebte - aber auch gefürchtete - Wissensrunde, denn hier war Köpfchen gefragt. Moderator Andreas Lenz hatte auch wieder knifflige Fragen parat, die von den Kindern aber hervorragend gemeistert wurden.

Spannung bis zum letzten Spiel

Und zunächst lieferten sich die vier Grundschulen ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Selbst nach der Wissensrunde lagen die Schüler/innen noch ganz dicht beeinander und konnten sich Hoffnungen auf den Gesamtsieg machen.

Doch in den älteren Jahrgängen legten die Schüler aus Kunrau den Grundstein zum Sieg. Sowohl die Mädchen der Klassenstufen drei und vier, als auch die Jungen holten in ihren Staffeln nämlich 18 von 20 möglichen Punkten, so dass vor der großen Abschlussstaffel für die Kunrauer 78 Punkte im Protokoll standen. Dahinter rangierten mit 70 Punkten die Henninger und etwas weiter dahinter Beetzendorf (58) und Klötze (52.).

Kunrau gewinnt

Somit stand fest, dass die Beetzendorfer und Kunrauer den Sieg unter sich ausmachen würden. Ein zweiter Platz hinter den Beetzendorfern reichte den Kunrauern dann aber zum Gesamtsieg. Dahinter landen Beetzendorf und Henningen auf den Podestplätzen.

Endergebnis

1. Platz: Grundschule Kunrau 94 Punkte

2. Platz: Grundschule Beetzendorf 78 Punkte

3. Platz: Grundschule Henningen 78 Punkte

4. Platz: Grundschule Klötze64 Punkte