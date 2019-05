Der Kreissportbund Altmark West hat den Kindersportaktionstag in Salzwedel und Gardelegen veranstaltet.

Salzwedel/Gardelegen l Neben den Kinder- und Jugendspielen, den Wettkämpfen der „Komm, mach mit!“-Runde oder auch die Ferienfreizeit in Maria Lankowitz bietet der Kreissportbund (KSB) Altmark West jedes Jahr weitere Projekte für Sportkinder an.

Eins davon ist der Kindersportaktionstag. In diesem Jahr fanden die ersten beiden Veranstaltungen am Mittwoch und Donnerstag in der Salzwedeler Lessing-Sporthalle und in der Gardelegener Willi-Friedrichs-Sporthalle statt. Und das Interesse der ansässigen und umliegenden Kindertagesstätten und Schulhorte war immens.

Resonanz sehr hoch

„Während wir in Salzwedel 140 Kinder begrüßen und begeistern konnten, waren es in Gardelegen einen Tag später sogar gut 200. Das ist natürlich eine tolle Sache“, so der stellvertretende Geschäftsführer des KSB Andreas Lenz.

Bilder Als die Kinder lautstark nach Maskottchen Taffi riefen, kam Taffi natürlich auch. Foto: Thomas Koepke



Das Projekt Kindersportaktionstag führt der KSB in enger Zusammenarbeit mit dem Landesturnverband durch. Intention ist, dass die Kinder bereits in jungen Jahren erste Kontakte mit dem Sport knüpfen, sich im Klettern oder Springen ausprobieren und auch soziale Kompetenzen entwickeln können.

Kinderturnen wichtiger Baustein

Beim LTVSA läuft das Projekt unter dem Namen „Kinderturnen on Tour“. Das Kinderturnen ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des Deutschen Turner-Bundes. Bundesweit werden in den DTB-Vereinen knapp 1,7 Millionen Kinder betreut.

Der Deutsche Turner Bund (DTB) mit seiner eigenständigen Jugendorganisation, der Deutschen Turnerjugend, verfügt im Kinderturnen über ein umfangreiches Know-How. Er bietet Hilfestellung für Kinder, Eltern, Übungsleiter/innen, Lehrer/innen und Erzieher/innen durch gezielte professionelle Aus- und Fortbildung, Arbeitsmaterialien und Aktionen im Kinderturnen.

Bewegung ist ein grundlegendes Element der menschlichen Entwicklung und als eines der Grundbedürfnisse der Kinder unerlässlich für ihre gesamte Persönlichkeitsentwicklung.

Kinderturnen ist das vielseitige Spielen, Bewegen und Fertigkeitslernen an und mit Geräten und bietet den Kindern die Bewegungs- und Erfahrungsräume, die sie für eine gesunde Entwicklung benötigen. In einer für unsere Kinder immer bewegungsärmeren Umwelt schafft Kinderturnen Möglichkeiten, vielfältige Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen zu sammeln.

Motivator Taffi im Fokus

Und genau das taten die über 340 Kinder an beiden Tagen in Salzwedel und Gardelegen. Ganz besonders im Fokus und auch ein absoluter Motivator war dabei Maskottchen „Taffi“. Der Affe tanzte, animierte die Kinder zum Sporttreiben und gab natürlich an den einzelnen Übungsstationen Hilfestellungen.

Und die einzelnen Übungsstationen wurden hauptsächlich aus Materialien aufgebaut, die in der jeweiligen Sporthalle vorhanden waren. „Das ist ja das schöne an der ganzen Sache. Mit vorhandenen Mitteln etwas erreichen. Weiterhin eröffnen diese Übungsformen neue Ideen, so dass wirklich azch jeder etwas mitnehmen kann“, so Lenz weiter.

So wurde zum Beispiel ein ganz normaler Parallelbarren mit Springseilen behangen und somit zu einem echten Kletterwald. Genauso konnten die Kinder auf einer Hochsprungmatte, die auf Medizinbällen gelagert wurde, das Balancieren und Gleichgewichthalten üben. Natürlich wurde auch geklettert, gerutscht, gedribbelt und vieles, vieles mehr.

Und die Kinder aus dem Altmarkkreis können sich in diesem Rahmen sogar noch auf zwei weitere Aktionstage in diesem Jahr freuen. So sind bereits der 9. Oktober in Salzwedel und der 10. Oktober in Gardelegen fest gebucht.

„Vielleicht können wir noch mehr Kindertagesstätten und Einrichtungen dafür begeistern, denn die Kinder haben hier wirklich Spaß an der Bewegung und eine tolle Abwechslung vom Alltag in der Tagesstätte oder im Hort“, so Andreas Lenz.