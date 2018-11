Einige Mitglieder der Laufgruppe waren im Harz und auch in Magdeburg bei den Veranstaltungen aktiv.Foto: Judith Matzka

Die Laufgruppe des SV Eintracht Salzwedel blickt auf viele Laufhöhepunkte zurück.

Salzwedel l Gleich zwei sportliche Höhepunkte standen zuletzt im Kalender der Läufer des SV Eintracht Salzwedel 09.

Teilnahme im Harz

Der Harzgebirgslauf bleibt nach wie vor ein beliebter Lauf der Westaltmärker, obwohl in diesem Jahr nur eine kleine Abordnung der Salzwedeler auf die einzelnen Strecken ging. Die sommerlichen Temperaturen sowie die einzelnen Höhenunterschiede brachten die Sportfreunde ganz schön ins Schwitzen. Trotzdem war jeder Einzelne mit seiner Platzierung zufrieden.

Eine Woche später feierte man in Magdeburg den 15. Jubiläumslauf. Über 5300 Sportler/innen gingen hier über sieben verschiedene Strecken an den Start. Eine tolle Organisation seitens der Veranstalter, unterstützt von zahlreichen freiwilligen Helfern, machte diesen Lauf, der hauptsächlich an der Elbe entlang ging, zu einem sehr schönen Sporterlebnis.

Viele Trainingsstunden wurden absolviert, um in der Landeshauptstadt bestmöglich abzuschneiden. Die guten Bedingungen sorgten für das Übrige, so dass die Salzwedeler mit guten Ergebnissen nach Hause fahren konnten.

Horst Matthias wetzte seine Stöcker und erreichte beim 10 Kilometer Walking eine Zeit von 1:19:33 Stunden, was den insgesamt 13. Platz von 216 Teilnehmern bedeutete.

Auf der 10 Kilometer-Distanz waren drei Eintracht-Läufer unterwegs. Steffen Jandt erzielte hier die beste Zeit (43:39 Minuten, Platz 7 in der AK von 84 Teilnehmern). Detlef Jandt (55:28 Minuten) und Harry Krüger (1:01:35 Stunden) konnten in ihren Altersklassen jeweils einen tollen vierten Platz belegen. Judith Matzka und Mirko Rieck entschieden sich für den Halbmarathon und waren mit ihren Zeiten von 2:01:49 und 1:45:54 Stunden recht zufrieden.

Lauf in Niedersachsen steht an

Schon im November dieses Jahres geht es noch einmal nach Niedersachsen (Hitzacker und Hösseringen), bevor der Salzwedeler Neujahrslauf am 6. Januar 2019 in die Vorbereitungsphase geht.